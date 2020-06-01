微软 Win10 Update 全面推送 Chromium 版 Edge ：安装后无法删除

IT之家6月1日消息 今年1月份，微软基于Chromium的新Edge浏览器正式发布，微软还宣布将通过独立的Windows Update自动向Windows 10用户推送该新浏览器。

微软官方支持网站最新文档显示，已全面面向Windows 10版本1803、1809、1903、1909和2004推送新的Edge浏览器更新。

微软已经发布了基于Chromium的Microsoft Edge新版本。这个新版本提供了与扩展程序和网站的最佳兼容性。此外，此新版本为所有支持的OS平台上的最新渲染功能、现代Web应用程序和强大的开发人员工具提供了强大的支持。

微软目前正在推出Windows 10 KB4559309补丁，以在Windows 10各大版本的PC上安装新的Edge浏览器。

要安装独立软件包，需要重新启动。系统重新启动后，Windows 10会自动启动新的Edge浏览器。

IT之家提醒，还需要注意的是，如果通过Windows Update推送安装新的Chromium 版 Edge，则无法将其删除。

在Windows 10版本2004更新发布后，新的Edge浏览器可供更多消费者使用。微软表示Windows 10企业版和教育版用户将不会自动获得该浏览器。