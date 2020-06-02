一键 “卸载中国应用”App，在印度火了

IT之家6月2日消息 近日一款名为 Remove China Apps 的应用在印度火了，该应用的名字已经解释了其用途，那就是一键卸载中国的App。据悉，这款应用不仅登顶印度 Google Play 下载总榜、上线 2 周下载量突破一百万，还在 Google Play 中获得 14 万评论、评分高达 4.8 分。

据悉，手机安装该应用后，能够通过扫描用户手机里的应用，识别出来自中国公司的应用，并提供“一键删除”功能。5月31日，猎豹移动总裁傅盛在抖音发短视频质疑，这款App为什么能够上架Google Play，难道不违反谷歌政策吗？

IT之家了解到，许多印度用户在Twitter上分享了使用该应用的截图，并且鼓励其他人也使用这款应用，就连宝莱坞演员Arshad Warsi也在分享这款应用。

据志象网报道，这款应用的开发者可能是一位曾在中国企业工作的工程师，疫情期被解雇。

近期因“硫酸攻击”短视频事件，字节跳动旗下TikTok应用在印度遭到强烈抵制，与此同时，一些标榜“印度制造”的TikTok替代品开始崛起，现在已经从抵制TikTok发展到抵制“中国制造”。但也有理性的印度网民戏称，要抵制中国制造先要扔掉手中中国制造的小米、vivo、OPPO手机。