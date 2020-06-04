被疑卖惨骗钱，B 站抗癌 UP 主回应：我已经够惨的了，不需要再卖惨

IT之家 6 月 4 日消息 红星新闻消息，近日拥有 19 万粉丝的 B 站 up 主被质疑卖惨骗钱 “月入 10 万”一事受到舆论关注。对此这位名为 “虎子的后半生”的 B 站 up 主也于近日接受媒体采访并就一些事情做出了回应。

接受采访过程中虎子针对视频打赏问题作了回应。虎子表示自己是从去年 12 月入驻 B 站，半年收到了打赏两万多元，均被用于治病。自己都是在吃完药且上午状态比较好的时候才会编辑视频。2018 年通过水滴筹在亲戚和朋友间进行筹款，筹集了 4 万多元。虎子也强调自己 “从来不赞成别人给我打赏，但是有很多好心的网友都会给我打赏。自己想多发一个平台就是想多一点流量资源。”

此外虎子在采访中也表示打卡海鲜店，吃石斑鱼、大虾、芒果螺这些不同的生活状态是存在的。虎子表示癌症病人 “可能上午身体好好的，下午就起不来床。身体状况时好时坏。好的时候胃口也挺好的，也有心情去吃。”同时虎子也出示了 “霸王餐”的中奖记录，他表示：“如果不生病我家庭都很美满，因为生病，我把家里都掏空了。我已经够惨的了，不需要再卖惨了。”

▲网友爆料 UP 主虎子的部分大众点评记录。

同时虎子也否认了之前的视频中有孩子说过 “奶奶说你是骗子”，他表示自己并不知道有这句话，如果大街上忽然有人说话也跟自己没关系。

最后虎子也表示，自己咨询警察得知，遇到 “打骚扰电话、发短信”等举动的话可以选择报警，但自己并没有这么做。同时虎子表示如果之后有人侵犯个人权益那么就会选择报警。

IT之家了解到，针对拥有 19 万粉丝的 B 站 up 主被质疑卖惨骗钱 “月入 10 万”一事，昨日 B 站也公布了相应的调查结果：确认癌症晚期，不存在冒名顶替。