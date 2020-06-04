特斯拉上海超级工厂 Model Y 厂房屋顶铺设基本完成

6 月 4 日消息，据国外媒体报道，在 4 月 29 日发布的一季度财报中，电动汽车厂商特斯拉披露，他们在上海超级工厂内的 Model Y 厂房已开始建设，当时财报中披露的照片显示厂房的钢结构施工正在全面进行，约有一半已经封顶。

▲ 一季度财报中披露的特斯拉上海超级工厂建设状况

在财报发布之后，特斯拉上海超级工厂内的 Model Y 厂房，也在加速建设，5 月初的航拍视频就显示，钢结构的施工已基本完成。

而最新的报道显示，上海超级工厂内 Model Y 厂房的钢结构施工已经全部完成，屋顶的铺设也已基本完成。

从外媒公布的图片来看，上海超级工厂 Model Y 厂房上，大部分都已经铺设了屋顶，仅有两小片区域未铺设，就面积而言，不到整个厂房面积的十分之一。

不过，Model Y 厂房的屋顶目前还仍处在施工中，屋顶的颜色也还不一致，还存在 4 中不同的颜色，最终应该是同临近的 Model 3 厂房一样，整栋厂房的外观是统一的颜色，因而 Model Y 厂房的屋顶，预计还会喷漆或者铺设其他的材料，进而保持统一的外观色彩。

另外，从照片来看，Model Y 厂房的墙壁目前也还在继续施工，部分已经完成，但还有一面在等待搭建。

此外，从外媒披露的照片来看，上海超级工厂内生产 Model Y 的厂房，同已经投产、但仍在进行施工的 Model 3 生产厂房，在外观上有很大的区别，Model Y 生产厂房划分成了两栋建筑，两栋建筑之间也有一定的间隔。

在 4 月 29 日所发布的财报中，特斯拉是披露上海超级工厂所生产的 Model Y，计划明年一季度开始交付，从目前的情况来看，厂房建设进展很快，有可能会提前投产，交付时间届时也有可能提前。