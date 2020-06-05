强 “出头”、挑衅贝佐斯 ... 马斯克为何突然要求分拆亚马逊？

特斯拉 CEO 马斯克从来都不会远离争议，永远都是流量保证。在 SpaceX 成功实现载人航天飞行，开辟商业载人航天史之后，马斯克又一次成为了美国英雄的化身，享受着全美乃至全球媒体的赞誉。



就在 6 月 1 日，马斯克还宣布自己要暂时离开 Twitter。但他怎么可能忍受 “寂寞”。不到三天时间，他又成为了 Twitter 上的热门。今天上午，马斯克突然在 Twitter 公开呼吁分拆亚马逊，指责后者构成了垄断。为什么马斯克要突然宣战贝佐斯？



原来马斯克是在给美国争议作家贝伦森 (Alex Berenson)的 “不公平待遇”出头。贝伦森一直表示，新冠疫情的严重程度被夸大了，死亡人数远低于统计数字，多次批评政府因为新冠而停摆经济是愚蠢的。贝伦森在 Twitter 晒出了一张截图。截图里面亚马逊通知贝伦森，由于他质疑新冠疫情的新书不符合亚马逊的标准，因而无法出版。

众所周知，马斯克也是新冠疫情怀疑论者，他很赞成贝伦森这番论调。他不仅多次质疑新冠疫情的严重程度，认为 “恐惧新冠病毒是愚蠢行为”，随后更是站在特朗普一边公开要求复工，甚至抨击加州政府的居家管制措施是法西斯行为。当然，马斯克并不是关心政治，而是在乎自己企业效益。

由于疫情管控措施，特斯拉在加州弗里蒙特的工厂停产两个月，直接影响到了特斯拉的财报业绩。马斯克根本不愿意停产。在地方政府警告之后，特斯拉工厂拖延了一周时间才停产。而在 5 月底，马斯克又以搬离加州为威胁，在没有得到地方政府批准的情况下，强行恢复特斯拉工厂生产，最后迫使当地政府做出让步。

垄断和分拆是贝佐斯最不愿意听到的词，马斯克又一次投特朗普所好。就在昨天美国总统特朗普还公开指责亚马逊导致了美国诸多零售商破产，威胁要对亚马逊采取措施。因为贝佐斯和特朗普众所周知的恶劣关系，亚马逊本就是这届美国政府的眼中钉。

去年 7 月，美国司法部宣布对亚马逊展开反垄断调查，随后众议院司法委员会也要求亚马逊和其他科技巨头提交相关企业资料进行调查。亚马逊也宣布起诉美国政府，指责特朗普因为贝佐斯的原因，施压美国国防部歧视亚马逊 AWS，把价值 100 亿美元的云计算项目授予微软 Azure。

不过，马斯克的确与贝佐斯存在着直接竞争关系。两人都对航天领域有着巨大的热情，贝佐斯早在 2000 年就创办了蓝色起源 (BlueOrigin)，而马斯克随后在 2002 年创办了 SpaceX。虽然在载人航天领域，SpaceX 占据了明显的先机，但蓝色起源同样也有着不弱的实力。在美国航空航天局 (NASA)最新公布的登月项目中，蓝色起源和 SpaceX 都在中标商之列。

马斯克已经在 Twitter 多次公开嘲讽贝佐斯的蓝色起源了。2015 年他上门打脸贝佐斯，评论说蓝色起源的可回收火箭 “比 SpaceX 晚了三年”，去年又讥讽蓝色起源发射 3000 颗卫星的计划是在抄自己作业 (Copycat)。或许是因为蓝色起源确实步伐慢于 SpaceX，贝佐斯没有搭理马斯克。