虽然刚爆炸，但 SpaceX 星际飞船年底有望首次轨道发射

据外媒报道，尽管 SpaceX 第四代星际飞船原型 SN4 最近在测试中爆炸，但该公司高管认为，星际飞船仍可能在 2020 年年底前为首次轨道发射尝试做好准备。

(星际飞船是 SpaceX 的一个新项目，与载人龙飞船并非同一件事情)

即使首次发射失败，这个里程碑也将是航天史上最大的颠覆性事件之一，因为它证明土星五号（Saturn V）级运载火箭可以在简单的设施中建造，使用普通材料，价格也更低廉。就像猎鹰 1 号火箭在成功到达轨道之前经历了三次发射失败一样，星际飞船的首次轨道发射也很有可能会失败。

最近，SpaceX 首席执行官埃隆 · 马斯克 (Elon Musk)解释了 SN4 爆炸的原因，他称 “一次快速断开的小测试”以惊人的方式出错，导致液体甲烷泄漏，随后起火并发生巨大爆炸。尽管 SN4 从技术上说确实在 1 分钟前完成了第五次猛禽发动机的静态点火测试，但飞船和它周围的一切都被猛烈的爆炸摧毁了，只留下钢铁碎片和发射装置的外壳。

正是在这种背景下，SpaceX 最冷静最专业的高管之一、负责建造和飞行可靠性的副总裁汉斯 · 科尼斯曼（Hans Koenigsmann）预计，今年仍有可能进行轨道发射。他说，“未来几周”将开始几次星际飞船原型的悬空飞行测试，如果进展顺利，星际飞船的首次轨道发射就可能会在年底前进行。

这实际上就是 SpaceX 在开发全新火箭和航天器时始终在采取的方法。该团队使用完全相同的方法来设计、制造和测试其火箭和飞船，并倾向于从实践中吸取教训。不可避免地，测试最小可行产品的极限将导致失败，但只要广泛分析并从中吸取教训，这些失败实际上是非常有价值的。

在过去六个月中，SpaceX 始终忙着建造、测试星际飞船原型，并在无休止的循环中不断改进技术。在 2019 年 11 月进行首次压力测试前，SpaceX 利用粗糙的方法匆忙间建好了星际飞船初代原型 Mk1。SpaceX 接受了这次失败，提取所有可能的见解，并极大地改进了生产方法，仅在三个月后就完成了第二代原型 SN1 的制造。

今年 2 月 28 日，SN1 在测试中被摧毁。然而就在 10 天后，SpaceX 就成功找到错误，并纠正了发动机部分的设计缺陷。不过，不仅仅是硬件会引发问题，SN3 在 4 月 3 日的低温试验中因人为操作失误而被摧毁。SN4 在不到 1 个月后制造完成并被安置在发射台上，仅在几天后就开始测试，迅速实现了新的里程碑，因为它成为首个通过低温测试的全尺寸星际飞船原型，即用真正的推进剂进行所谓的湿彩排 (WDR)，启动猛禽发动机，并完成更雄心勃勃的低温压力测试。

在导致 SN4 爆炸的地面系统燃料泄漏之前，这个原型距离尝试首次试飞只剩几天时间。此时，SpaceX 实际上已经完成 SN5 的制造，并计划于下周将其安装到发射台上，然后尝试低温压力测试和猛禽发动机静态点火测试，以便为飞行测试清除障碍。

科尼斯曼表示，如果更换地面设施的工作能够迅速完成，SN5 的飞行首次亮相可能在几周后就会进行。如果 SN5 在首次悬空飞行测试中幸存下来，它最终可能会进行升级，配备整流罩、襟翼和两个额外的猛禽发动机，以执行 2 万米高空飞行和重返大气层测试，以及进行着陆测试。

当这些能力得到验证后，超重型（Super Heavy）火箭的开发和轨道星际飞船的运行和返回就是下一个关键障碍。如果科尼斯曼的预测是正确的，可以肯定，第一艘完整的星际飞船原型和第一枚或几枚超重型助推器原型将在接下来的几个月内陆续出现在南得克萨斯州。