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NASA：全美至少 1030 万人同时在线看 SpaceX 载人发射

2020/6/3 15:41:51来源：网易科技作者：辰辰责编：孤城评论：

6 月 3 日消息，据国外媒体报道，当地时间上周六，SpaceX 首次载人太空飞行任务 Demo-2 发射升空，将美国国家航空航天局（NASA）宇航员鲍勃 · 本肯（Bob Behnken）和道格 · 赫尔利（Doug Hurley）送往国际空间站。据统计，NASA 直播发射情况的 Launch America 专题节目吸引全美至少 1030 万人同时在线观看，这也是 NASA 最受关注的网络直播活动。

此次任务是 NASA 自 2011 年航天飞机退役后，首次从美国本土向轨道发送宇航员。该机构官员说，在网上观看发射情况的人数达到了创纪录水平。NASA 通讯事务副主任贝蒂娜 · 因克兰（BettinaInclán）在两位宇航员抵达国际空间站后不久说，“我们仍在收集数据，但是我们的一些指标表明，在所有平台上进行的 NASA-SpaceX 联合发射直播的最高观看人数至少有 1030 万，这是我们所追踪到的最受关注的事件。”

需要明确的是，Demo-2 直播活动只统计互联网流量，而不是所有类型的观众。据估计，1969 年 7 月 20 日，约有 6 亿人通过电视观看土星五号发射升空的阿波罗 11 号登月任务。这占到当时全球人口的六分之一，因此迄今为止阿波罗 11 号登月任务仍保持着最高收视率。

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关键词：NASAspaceX

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