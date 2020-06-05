中移动史上最大规模数通产品集采项目落定：华为总价份额过半

IT之家6 月 5 日消息 中国移动 2019 年至 2020 年高端路由器和高端交换机集中采购（标包一、标包四）中标候选人近期进行了公示。至此，中国移动史上最大规模的数码通讯产品集采项目确认完成。

结果显示，前后两次招标共六个标包，由中兴通讯股份有限公司、华为技术有限公司、新华三技术有限公司、锐捷网络股份有限公司共同完成。经过计算，华为技术有限公司最终份额占据了此次集采的第一位，累计报价约 3268201010 元，约占 51% 的总价份额。

IT之家了解到，本项目为集中招标项目。本次集中采购产品为高端路由器、宽带接入服务器和高端三层交换机，预估采购规模高端路由器 7425 台、BRAS U 面设备 107 台、C 面设备 26 套、高端交换机 4662 台，预计采购需求满足期为 1 年。

具体报价以及中标情况如下：

标包一：高端路由器 10T 档 （即高端路由器 3 档）

标包四：BRAS

在去年结束的高端路由器的集采中，公示内容显示具体报价以及中标情况如下：

标包二：高端路由器 2T 档（即高端路由器 5 档）

标包三：高端路由器 400G 档（即高端路由器 6 档）

标包五：高端三层交换机一

标包六：高端三层交换机二档