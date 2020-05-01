华擎推出Z490系列主板：非K系列处理器也可“超频”

IT之家5月1日消息 华擎现已发布最新的英特尔400系列芯片组主板，包括Z490/H470/B460以及H410等产品，采用全新一代LGA 1200插槽，官方称将伴随着英特尔10核心20线程处理器共同面市。

华擎表示， 400系列产品包括强调电竞高速、极致性能和超频爱好者的高阶旗舰Z490 Taichi和Z490 PG Velocita；中流砥柱Steel Legend系列、Pro系列和Phantom Gaming系列；小系统（Small Form Factor, SFF）。

IT之家了解到，华擎 Z490主板从中阶起跳，包括Z490 Steel Legend、Extreme4、PG Velocita以及Z490 Taichi，甚至是H470 Steel Legend，不只支持同时上市的Intel第10代处理器，更超前部属，预留好线路支持下一代处理器，还支持“PCIe Gen4 Ready”。以上型号皆拥有完整的PCIe Gen4硬件设计，包含Gen4 M.2插槽、Gen4 PCIe x16插槽、一颗PCIe Gen4频率产生芯片、Gen4 Quick Switch以及Gen4 Re-Driver。

除此之外，华擎提供独家BFB（Base Frequency Boost）技术，打破CPU功耗墙，解放全系列CPU基频（Base Clock）限制。用户只需要根据CPU及系统散热效能，从BIOS当中找出一个最适合的功耗设定，范围从65W到125W，每提高一个层级，CPU基频也会随之提高，达到更好的效能。官方称“你现在不一定要购买K系列CPU，也可以享受调整频率的乐趣。”需要注意的是，该技术是通过调整TDP实现CPU基频的提升，无法突破英特尔规定的频率上限，只有K系列才能实现突破上限的超频。