数据：外卖业正改变餐饮业格局，其总营收 75% 由外卖拉动

6 月 5 日下午消息，中国贸促会研究院近日发布《外卖业务对餐饮业高质量发展的作用研究》报告称，外卖业务对餐饮行业高质量发展的首要作用是培养了消费者，从需求端为餐饮行业创造更多的市场机会。

调查显示，54.95% 的受访消费者表示因为餐饮外卖服务而增加了每周的餐饮支出，五分之一的消费者会使用餐饮外卖服务享受下午茶与夜宵。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍指出，外卖业务对餐饮行业高质量发展最直接的作用是促进餐饮业营收和利润增长。

数据显示，在餐饮业总营收与总利润的增量中，分别有 75% 和 65% 是由外卖拉动的。最近三年，所有样本城市外卖对收入总额的贡献率逐年增长，至 2019 年已经达到 17.44%。

天眼查专业版数据显示，我国目前有 16.2 万家经营范围含 “外卖”，且状态为在业、存续、迁入、迁出的企业（以下简称 “外卖相关企业”）。从企业年度注册数量来看，2010 年至 2017 年间，我国外卖相关企业总量增长相对较缓，2018 年增速增至 95%，2019 年新增相关企业超过 4 万家，增速为 157.1%，均为历史之最。

新冠疫情期间，外卖业务对餐饮企业维持运转、稳定现金流的重要作用更加突显。天眼查专业版数据显示，截至 6 月 3 日，以工商登记为准，我国 2020 年 1-5 月以来新增外卖相关企业 10.6 万家，较 2019 年同比增长 766%。其中，今年 4 月和 5 月新增外卖相关企业数量均超过 4.3 万家，已经超过 2019 年全年的相关企业新增数量。

从地域分布来看，天眼查专业版数据显示，江苏省的外卖相关企业数量位居第一，将近 8 万家的企业数量，占全国相关企业总数的 46.34%。湖南省、海南省和山东省的相关企业数量次之。此外，我国 87.33% 的外卖相关企业为个体工商户，这些个体外卖企业的注册资本基本都在 0-100 万之间。

如今，外卖平台与餐饮行业已形成利益共生的关系，未来的合作将会更加紧密，为餐饮企业高质量发展提供源源不断地支持。