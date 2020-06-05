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小米上线云空间共享服务：一人购买，全家可用

2020/6/5 19:07:10来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 5 日消息  小米云服务官方消息，小米官方宣布云空间共享服务正式上线。可实现云空间 “一人购买，全家可用”的目的。

IT之家了解到，小米云服务白金或钻石会员可邀请成员共享超大云空间。开启空间共享后家人也可以使用已购买的存储空间。目前仅白金或钻石会员可将空间共享给家人使用：白金会员可得云空间 200G，19 元 / 月；钻石会员可获得 1T 云空间，60 元 / 月

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关键词：小米云服务

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