你会办理吗？5G 套餐价格松动：促销价低至 89 元每月

IT之家 6 月 5 日消息 据中新网报道，近日有用户反映收到基础电信运营商的电话，在推销 89 元每月的 5G 套餐。对此中新网记者分别电话联系了三大运营商客服，证实确有打折活动，每家运营商 5G 套餐都有不同程度的折扣价。

中国移动客服表示，前一段时间 5G 套餐有 7 折活动，中国移动最低 128 元每月的套餐折算下来 89 元每月。现在，用户可登陆官方 APP 查看是否享受此活动价格。

中国电信客服表示，最近也有活动，预存 100 元话费，并保证连续使用 24 个月，可享受合约价，例如 129 元每月的套餐售价 103 元每月。

中国联通客服称，199 元每月的 5G 套餐正在做 7 折优惠活动，也就是 139 元每月，但仅限于接到中国联通外呼电话的用户办理。对于普通用户，中国联通客服表示，预存 200 元，保证连续使用 24 个月，5G 套餐价格可以打 7 折，覆盖各个档位 5G 套餐。例如 129 元每月的套餐活动价是 90 元每月。但该活动仅能在线下营业厅办理，如用户不能连续使用 24 个月还要掏违约金。

另外 IT之家了解到，目前 5G 手机价格已经下探至 1500 元左右，5 月底发布的 Redmi 10X 售价仅 1599 元起，将 5G 手机价格拉至新低。