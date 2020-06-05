内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓手机

中国移动：近期将下线部分套餐 / 资费

2020/6/5 22:11:58来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 5 日消息  中国移动近日发布《关于中国移动近期资费下线的公示》，包括全球通畅享套餐（88 元至 238 元）等套餐 / 资费均在列

IT之家了解到，此次即将下线的套餐具体包括：全球通畅享套餐（88 元至 238 元）、全球通尊享套餐（288 元 - 588 元）、畅享 30/50 套餐、任我用 128 元以上档位套餐、移动喵卡、部分视频流量包、定向流量包及 2018 版灵活周期流量资费等。相关套餐将于 6 月 30 日前进行下线

详细下线套餐 / 资费

公告原文

尊敬的客户：

您好！

中国移动为解决客户面临的 “在售套餐数量多，选择难”问题，践行以人民为中心的发展思想，中国移动以下资费系列将于 6 月 30 日前进行下线。具体包括：全球通畅享套餐（88 元至 238 元）、全球通尊享套餐（288 元 - 588 元）、畅享 30/50 套餐、任我用 128 元以上档位套餐、移动喵卡、部分视频流量包、定向流量包及 2018 版灵活周期流量资费等。由于各省在售资费产品存在差异，具体下线的套餐资费信息详询当地 10086，下线资费范围可参考附件。

中国移动通信集团有限公司

2020 年 6 月 4 日

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：中国移动套餐

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    