中国移动：近期将下线部分套餐 / 资费

IT之家 6 月 5 日消息 中国移动近日发布《关于中国移动近期资费下线的公示》，包括全球通畅享套餐（88 元至 238 元）等套餐 / 资费均在列。

IT之家了解到，此次即将下线的套餐具体包括：全球通畅享套餐（88 元至 238 元）、全球通尊享套餐（288 元 - 588 元）、畅享 30/50 套餐、任我用 128 元以上档位套餐、移动喵卡、部分视频流量包、定向流量包及 2018 版灵活周期流量资费等。相关套餐将于 6 月 30 日前进行下线。

详细下线套餐 / 资费

公告原文

尊敬的客户：

您好！

中国移动为解决客户面临的 “在售套餐数量多，选择难”问题，践行以人民为中心的发展思想，中国移动以下资费系列将于 6 月 30 日前进行下线。具体包括：全球通畅享套餐（88 元至 238 元）、全球通尊享套餐（288 元 - 588 元）、畅享 30/50 套餐、任我用 128 元以上档位套餐、移动喵卡、部分视频流量包、定向流量包及 2018 版灵活周期流量资费等。由于各省在售资费产品存在差异，具体下线的套餐资费信息详询当地 10086，下线资费范围可参考附件。

中国移动通信集团有限公司

2020 年 6 月 4 日