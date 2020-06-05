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ColorOS 7.2 亮相 OPPO Reno4 系列发布会，5% 电量微信能聊 1 个半小时

2020/6/5 23:15:18来源：IT之家作者：孤城责编：孤城评论：

IT之家 6 月 5 日消息 今天，OPPO Reno4 系列 5G 视频手机正式发布，ColorOS 7.2 也正式亮相，新增了月光夜景视频算法、超级省电模式、AI 应用预启动与 OPPO LAB 等功能。

IT之家了解到，「月光夜景视频算法」是率先在 Reno4 系列首发的自研算法，将 Reno4 系列拍摄夜景时画面亮度提升 74.4%，画面纯净度 33.7%，在光线不足时有效帮助用户轻松拍摄出明亮通透的精彩视频。

本次 ColorOS 7.2 全面升级的「Soloop 视频编辑器」，新增多款电影滤镜，渲染过的视频轻松具备电影感和表现力；此外，在自研算法的加持下，Soloop 变得更加智能，不仅能主动推荐与视频相贴合的音乐素材，还可自动识别和标记用户导入音乐的节奏点，大大提升视频配乐的效率；同时，Soloop 也可结合视频场景、光线明暗等维度，智能识别、剪辑视频中的精彩片段，快速生成精彩视频。

除了配备大容量电池和 VOOC 超级闪充，ColorOS 7.2 还加入了「超级省电模式」「全场景智能省电」与「AI 应用预启动」三大功能。官方表示，开启「超级省电模式」功能，ColorOS 会通过 CPU 调频、背光调节等策略，以及针对具体应用采取有针对性的省电措施，达到降低系统功耗，延长手机续航的效果。德国莱茵实验室测试数据显示，5% 电量下开启超级省电模式，可支持微信文字持续聊天长达 90 分钟

「全场景智能省电」在日常中通过多种技术方案降低系统功耗，防止电量数值雪崩式下降。其中，新增的「超级夜景视频影像算法优化（OFusion）」，在满帧率拍摄超级夜景视频时，可将算法功耗降低约 40% 。除此之外，ColorOS 7.2 通过运用 Smart 5G、夜间极致待机与智能背光等不同技术方案，在各场景下能有效控制系统功耗。

ColorOS 7.2 还带来了全新的「AI 应用预启动」功能，通过自我学习，在对应时间段智能预判用户会启动的相关应用。OPPO 软件测试中心数据显示，AI 应用预启动下，抖音打开速度提升 40.84%、腾讯视频打开速度提升 51.32%、手机淘宝打开速度提升 70.69%。

ColorOS 7.2 为此在系统相册中新增了视频智能聚类功能，可智能识别视频人物与场景，还支持一键搜视频。另外，手机相册还与 Soloop 打通，用户可以一键直达视频编辑页面，进行视频创作。ColorOS 7.2 再次升级微信智能选图功能，将系统相册的收藏图集、慢动作、连拍等功能进一步开放给微信。

▲（ColorOS 7.2 微信智能选图界面）

ColorOS 7.2 此次带来了 OPPO 创新产品探索平台与用户共创社区——OPPO LAB，及时将新功能与服务分享给用户。目前 OPPO LAB 已上线「就决定是你了」「AI 修复」「图标下沉」等多项功能，其中「AI 修复」功能在无需安装三方应用下就能一键修复老照片，让老照片焕发新生。

▲（修复前）

▲（AI 修复后）

除此之外，ColorOS 还向第三方应用开放了 SDK、摄像头与算法，官方称只要在 ColorOS 7.2 中打开抖音，可以直接使用 OPPO 相机自带的视频防抖、视频 HDR、超广角功能；在快手中还可以使用超广角、视频超级防抖、视频超级防抖 Pro 功能。

此外，OPPO 还联合爱奇艺打造了高帧超清影视专区。

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关键词：OPPOColorOS 7.2

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