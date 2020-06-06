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支付宝芝麻分 PK 功能正式上线

2020/6/6 5:28:23来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家 6 月 6 日消息  今日支付宝正式推出 “亮出你的芝麻分”活动以及芝麻分 PK 功能，用户在搜索框搜索芝麻分 PK 即可找到相应页面

IT之家了解到，用户查分结束后，点击 “亮分 PK”，即可进入芝麻分 PK 环节，可以在活动页下方好友排行榜中向小伙伴发起挑战。

规则原文：

1、2020 年 6 月 6 日，芝麻分评估全新升级。点击活动首页 “立即亮分”，即可更新你的芝麻分以及查看评估详情；

2、查分结束后，点击 “亮分 PK”，即可进入芝麻分 PK 环节，系统将会展示你的头像、性别、年龄段以及脱敏姓名，并会同步开启你的支付宝好友列表，用于好友 PK 及排行；

3. 每轮 PK，你可以从两名随机匹配的用户中选择一名进行比试。随着总胜场增加，你在支付宝好友中的排名也将上升。每人每天有 20 次 PK 机会，每天都会有不同明星大咖向你发起挑战；

4、想与好友 PK 芝麻分，可以在活动页下方好友排行榜中向你的小伙伴发起挑战，挑战结果可以在支付宝好友消息中查看。如你不需要此功能，可在 PK 页右上角点击 “关闭好友排行”；

5、PK 结束后可以去到 “芝麻开门”页面，抢先体验 “信用修复”、“降分延期”两项全新芝麻粒权益，更可以享受信用 “住”、信用 “行”、信用 “游”等多样信用服务；

6、如想退出 PK，可在右上角点击退出，返回活动主页。

这个 66 芝麻信用日，让我们一起亮出芝麻分吧！

芝麻信用团队

2020 年 6 月 6 日

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关键词：支付宝芝麻分

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