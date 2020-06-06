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魅族万志强：魅族 17/Pro AG 梦幻独角兽 / 定白 618 期间基本可现货销售

2020/6/6 7:43:26来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家6 月 6 日消息  魅族此前正式发布新款魅族 17/Pro，其中白色的魅族 17 系列也因其白色前后面板设计而备受关注。今日魅族科技营销负责人万志强透露，魅族 17/ProAG 梦幻独角兽 / 定白 618 期间基本都能实现现货销售

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IT之家了解到，魅族 17 采用了一块 6.6 英寸 90Hz 三星定制 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置 4500mAh 电池，支持 30W Super mCharge 快充；采用 6400 万全场景四摄方案 + 2000 万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持 mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族 17 Pro标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。

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关键词：魅族17

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