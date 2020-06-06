《王者荣耀》将推全新 solo 模式：相同英雄，纯看技术

IT之家6 月 6 日消息 根据《王者荣耀》官方的消息，全新的 1V1 限时模式【镜像战】即将到来，双方使用相同的英雄，纯看技术。

IT之家了解到，官方称在该模式下，召唤师们只会匹配到与自己选择相同英雄的对手，纯粹依靠个人的技术分出高下。

胜负规则方面，【镜像战】与即将推出的新版 1v1 标准模式一致——击破敌方外塔则获得胜利。同时镜像战中还提供专属称号和英雄单挑榜。只要你使用同一英雄获得足够的连胜场次就可以上榜。

