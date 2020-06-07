卷土重来？微软 Win 10 全屏设置界面再度 “骚扰”用户

IT之家 6 月 7 日消息 据 Windowslatest 报道，去年 Microsoft 在 Windows 10 中添加了一项新功能，该功能可在系统启动时显示全屏通知。全屏通知旨在鼓励用户设置 “由 Microsoft 帐户提供支持”的服务，现在看来 Microsoft 似乎再次开始使用全屏通知吸引用户设置相关服务。

IT之家了解到，这种全屏通知仅在用户安装或升级 Windows 10 之后首次启动时显示，不过一些用户报告说，他们没有更新系统也会收到全屏通知，当用户仅注销并重新登录到桌面时全屏通知也可能会出现。这在某种程度上会让人误以为设备出现了问题，因为在重置或重新安装操作系统时会显示 “从 Windows 中获取更多信息”的全屏通知。

微软的 “充分利用 Windows”或 “欢迎使用 Windows”提示旨在鼓励用户设置由 Microsoft 帐户支持的服务，例如 Windows Hello、指纹或 PIN 功能，OneDrive，Your Phone 应用、Microsoft 365 等。

用户可通过以下步骤禁用全屏通知功能：

· 从 Windows 搜索或开始菜单中打开设置应用。

· 单击 " 系统"

· 单击" 通知与行动"

· 通知设置

· 取消选中 " 建议我完成设备设置的方式，以获得 Windows 的最大益处" 的选项。

· 用户还可以取消选中 “向我展示 Windows 欢迎体验”和 “获取提示，技巧和建议”这两个选项以减少 Windows 10 上的建议和类似提示。

重启 PC 后，更改将自动应用于系统。