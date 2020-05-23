微软Windows 10大更新将引入Windows 10X的诸多功能

IT之家5月23日消息 据Windowslatest报道，微软去年正式公开了Windows 10X 项目，但此后一直没有曝光该操作系统的细节。该公司曾在 4 月份证实，Windows 10X 将率先登陆单屏设备，原计划的 Surface Neo 等双屏设备的发布日期已被延后。据悉，Windows 10X 的内部代号为“Windows Lite”，目前尚不清楚该公司计划如何测试该操作系统。

微软目前正在为单屏设备确定Windows 10X的优先级，同时Windows 10将与Windows 10X共存而非互相取代。

据最新消息显示，微软将在Windows 10中加入一些Windows 10X的功能，但这些功能将不仅限于 Windows 10X。微软可能通过beta测试的方式将这些功能推送给Windows 10用户。

IT之家了解到，消息人士称微软正在探索对 Windows 10 Win32容器的支持，开发人员将可以通过在沙盒“虚拟”运行 Win32 应用程序。此外微软还计划测试应用程序的“信任系统”以便让PC和操作系统可以安装那些拥有用有良好口碑的签名代码和应用程序。

此外用户反馈也将帮助微软修复Windows 10X 上的各种问题，比如 Win32 和沙盒的性能问题。同时微软还可能在Windows 10上测试新的 Windows Update 体验，据说新Windows Update 体验更加方便。