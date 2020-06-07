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华为 MatePad Pro 拆解：美国元器件数量占比仅剩 2%

2020/6/7 11:28:56来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家6 月 7 日消息 据集微网报道，他们通过拆解发现，华为去年推出的 MatePad Pro 使用的元器件中，只有 28 个组件是美国提供的，数量占比只有 2%，成本占比也仅 4.6%。

报道称，通过拆解发现，华为 MatePad Pro 的 Wi-Fi 版本预估整机成本为 269.18 美元，主控总成本为 115 美元，主控元器件约占整机成本 42.7%。

▲图自集微网

华为 MatePad Pro 共计 1411 个组件，其中日本提供 1148 个组件，占总共的 81.4%，组件数占比最高，成本占比 4.6%，主要区域在器件，前置相机传感器。中国提供 225 个组件，占总共的 15.9%，成本占比 71%，成本占比最高，主要区域为主控芯片、非电子器件，连接器和屏幕。美国提供 28 个组件，占总共的 2%，成本占比 4.6%，主要区域在电源射频辅助 IC。韩国提供 3 个组件，占总共的 0.2%，成本占比 15.7%，主要区域为闪存内存芯片。其它国家和地区提供 7 个组件，占总共的 0.5%，成本占比 4.1%。

另外 IT之家了解到，华为 MatePad Pro 元器件成本 TOP5 分别为屏幕、主芯片、闪存、内存和摄像头传感器。

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关键词：华为MatePad Pro

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