内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界
软件
手机
数码
电脑
学院
测评
图赏
视频
游戏
原创
直播
 AI
5G
苹果
微软
iPhone
Win10
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>安卓之家>安卓平板

【IT之家开箱】国内首款5G平板！华为MatePad Pro 5G图赏

2020/5/29 18:55:41来源：IT之家作者：马卡责编：马卡评论：

IT之家5月29日消息 5月27日晚，华为发布了国内首款5G平板华为MatePad Pro 5G，搭载麒麟990 5G SoC芯片，采用40W超级快充，27W无线正向快充，3D石墨烯散热技术，5299元起。

华为MatePadPro 5G采用10.8英寸全面屏，屏占比高达90%，机身重量仅约492克。华为MatePadPro 5G搭载麒麟990 5G SoC芯片，号称全球首款采用超厚3D石墨烯散热方案的平板电脑，5G网络理论下行速率高达2.3Gbps，可20秒下载完一部2G大片。

华为MatePadPro 5G配备无线磁吸式HUAWEI M-Pencil手写笔，支持无线充电、4096级精准压感，支持侧锋书写和熄屏速记。

华为MatePadPro 5G标配40W超级快充，支持27W超级无线快充，内置7250mAh (典型值)大容量电池，搭载四声道四大振幅扬声器，且经过了哈曼卡顿调音。

华为MatePadPro 5G还支持畅连通话，可实现屏幕共享，并支持多屏协同、智慧分屏、平行视界等功能。

售价方面，华为MatePad Pro 5G平板8GB+256GB售价5299元，8GB+512GB售价6799元(含键盘和手写笔)，提供青山黛和丹霞橙两种配色，目前已经开启预售，6月11日00:00正式开售。

现在IT之家带来新品的上手图赏：

细节图赏：

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：IT之家开箱华为MatePad Pro

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|最会买 - 返利返现优惠券|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家|

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用|

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    