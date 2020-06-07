法国希望 9 月份启动 5G 频率拍卖，或在年底前部署 5G 网络

据国外媒体报道，由于受新冠疫情影响，法国部署 5G 网络的时间受到影响，该国希望在今年年底前部署 5G 网络。

周五，法国经济部副部长阿格尼斯 · 潘尼尔 - 鲁纳彻（Agnes Pannier-Runacher）表示，法国希望今年 9 月份启动计划中的 5G 频率拍卖，这样第五代移动网络就可以在年底前部署。

法国原计划在今年 4 月中旬进行 5G 频谱拍卖，但由于受疫情的影响，5G 频谱拍卖被推迟进行。虽然 5G 频谱拍卖推迟进行，但法国 5G 频谱的价格去年就已确定。

去年 12 月份，法国批准了通讯监管机构提出的规范和发放牌照的财务条件，即全部 5G 频谱将以 21.7 亿欧元的底价拍卖，但作为回报，获得法国 5G 频谱的电信运营商，有义务在法国全境部署 5G 网络。

在法国之前，欧洲已有多个国家拍卖或分配了 5G 频谱，其中德国和意大利 5G 频谱的最终拍卖价是 65 亿欧元，远高于法国的起拍价。

今年 3 月，两名知情人士表示，法国批准华为的部分设备参与该国的 5G 网络建设，但仅限于 5G 网络的非核心部分，因为这部分网络构成的安全风险较低。

5G 是下一代蜂窝技术，下载速度据称比目前的 4G LTE 网络快 10 到 100 倍。除了更快的数据下载和上传速度，5G 技术还有望覆盖更广、连接更稳定。