从 “万元”到 “千元”：5G 手机这一年

2019 年 6 月 6 日，5G 商用牌照正式发放。时至今日，一年的时间过去之后，从网络到技术，从场景到应用，"5G" 这个概念对于我们来说好像已经不是那么遥不可及，尤其是 5G 手机，门槛也在不断降低，相较于去年同期 5G 手机动辄五六千甚至近万元的售价，如今 5G 手机价格门槛一路下探至千元，让更多用户提前尝鲜到了 5G 的魅力。那么，从万元到千元，5G 手机又都经历了哪些变化呢?

5G 商用牌照发放 5G 手机大战拉开序幕

在 5G 未正式商用之前，人们对于即将到来的 5G 手机充满期待，同时也存有疑问：由于需要使用高性能芯片，5G 手机是否会变成大块头？它们的机身厚度是否会翻倍，手机续航时间是否会变短？

2019 年 7 月第一批 5G 手机陆续发布，我们发现，无论是中兴天机 Axon10 Pro 5G 版，华为 Mate20 X （5G）以及 vivo iQOO Pro 5G 版，它们在外观上和 4G 版本并无区别，而这背后实则是更多技术创新的支撑，例如主板工艺更为复杂的堆叠设计、石墨烯散热材质的应用以及分布式天线设计。这些创新技术的应用，令 5G 手机做到了不变外形，不减电池，同样拥有超强的 5G 性能表现。

而在消费者最为关心的价格上，业内相关人士曾预测，5G 商用初期，5G 手机价格将普遍偏高，价格基本在人民币 8000 元到 10000 元。但第一批 5G 手机价格并没有那么 “邪性”，5G 手机售价均低于市场预期。

此后，5G 手机价格下限屡被刷新。11 月 15 日，联想发布旗下第一款 5G 手机联想 Z6 Pro 5G 版，售价仅 3299 元。这个 5G 手机最低价格也仅仅保持了一个月，就被小米 Redmi K30 5G 再次刷新至 1999 元，让人不得不惊叹于 5G 手机的普及速度！

5G 手机小插曲：NSA 和 SA 之争

2020 年，SA/NSA 双模 5G 组网已经成为 5G 手机标配，但去年 SA 和 NSA 之争一度成为行业热议话题，很多想购买 5G 手机的人因此变得犹豫。

一方面，从我国现在的 5G 网络发展情况来看，虽然 SA 模式是 5G 发展的最终目标，但在短时间内还无法实现。NSA 单模手机的使用短时间内也不会受到影响。另一方面，从芯片端来看，NSA/SA 双模手机将逐渐成为 5G 手机主流。

正如业内人士所说，NSA 手机是当前的苟且，NSA/SA 双模将是长期的中间态，单 SA 的诗和远方还需等待。

5G 手机走向：全家桶旗舰 + 普及千元机

2020 年已过近半，主流手机厂商已基本完成了 5G 旗舰手机的更新换代。纵观今年上半年的旗舰手机，你会发现这些旗舰手机 “不约而同”都越来越贵了！

究其原因，这里既有物料成本的上涨，也有 5G 高端手机研发投入加大。此外，“全家桶”硬件已经成为旗舰手机标配，手机厂商们更加注重产品个性化和差异化，在屏幕的刷新率、分辨率、色准，相机的像素、变焦距离、成像素质、专业性，硬件的运行速度、传输速率等各项性能体验方面进行 “精修”。

5G 手机能否快速进入普及阶段，关键还在于 “千元机”，而在芯片厂商和手机厂商的双重推动下，5G 千元机开始崭露头角，价格已下探至 1500 元。按照现在的速度，今年下半年，5G 手机价格将会进一步逼近 1000 元关口。

5G 千元机的出现意味着全民 5G 普及的大门已开启，不过目前 5G 应用和用户需求还存在一些鸿沟，这需要通过技术融合激发创新，找到真正的痛点和增长点，才能加速 5G 应用落地。