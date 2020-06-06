中国联通买彦州：力争 9 月底实现 SA 网络商用

2019 年 6 月 6 日，我国正式发放 5G 牌照，拉开了 5G 商用的大幕。今日在 “5G 发牌一周年线上峰会”上，中国联通副总经理买彦州表示，中国联通已经建成开通的 5G 基站累计达到 13 万个，到今年底 5G 基站总规模将超过 30 万。他透露，中国联通力争 9 月底实现 SA 网络商用。

另据买彦州介绍，5G 发牌一年来，中国联通 5G 生态圈不断壮大，行业应用也加速落地。其中 “灯塔行动”培育出连接 +、融合 +、生态 + 三大类 40 余款产品，创新联盟成员单位已近 800 家。

已建成开通 5G 基站达 13 万个

买彦州指出，中国联通坚持高起点定位、高水平规划、高标准落实，统筹推进、加快 5G 网络建设，已经建成开通的 5G 基站累计达到 13 万个，到今年底 5G 基站总规模将超过 30 万，实现全国所有地级以上城市的覆盖，热点区域将建成 200MHz 超大带宽、峰值可达 2.5Gbps 超高速率的 5G 网络。

中国联通坚持以 SA 为目标架构，积极推进 5G 全产业链的成熟，力争 9 月底实现 SA 网络商用，进一步提升 5G 网络对垂直行业应用及工业互联网应用的支撑能力。

中国联通与中国电信积极践行新发展理念，在国务院国资委、工信部等上级主管部门的指导和协调下，2019 年 9 月 9 日双方签订完成了全球首例 5G 共建共享合作协议，在全网范围内，共同建设一张 5G 接入网络，开创了双方互利共赢、科学发展的新局面。

5G 共建共享属全球首例，技术难度极高，极富创新性和挑战性。买彦州指出，双方积极推动 3.5GHz 中频段大带宽、大容量、高性能基站设备的研发，推进 2.1GHz 宽频段的国际标准制定，打造 2.1G+3.5G 频段协同的 5G 网络。

截至 2020 年 5 月底，中国联通、中国电信累计开通共建共享基站 11.5 万个，在全国 31 省开通 5G 共建共享，实现了 50 多个城市的 5G 正式商用。

“三千兆”打造数字生活新体验

以 “三千兆”网络 + 贴心服务，打造数字生活新体验。

“出门用联通千兆 5G，进门用联通千兆宽带和千兆 WiFi。”买彦州评价道，中国联通 “三千兆”真正为用户打造一个涵盖居家、工作、出行的全场景立体化的高速上网环境，全面满足用户各类网络接入需求。

买彦州表示，中国联通推出多种 5G 资费套餐，提供丰富的 5G 产品权益，满足了不同消费者需求。中国联通进一步提高线上服务内容，用户足不出户，就可以 “不换卡、不换号”，享受 5G 服务。5G 覆盖区域掌上可查，随时随地了解身边 5G 覆盖情况。以 AR/VR 为代表的新终端、家庭云服务、边缘计算、大视频内容产业等正加速走向成熟，推动千行百业实现数字化升级，深刻改变人们工作、学习、生活的方式。

买彦州透露，中国联通将持续做好网络升级、产品升级、服务升级，与合作伙伴携手，共同推动 “端、网、云、边、业”全产业链协同发展，为广大用户带来更加优质、便利、可靠的数字智慧生活新体验。

“灯塔行动”培育出 40 余款产品

买彦州指出，中国联通始终坚持开放、合作、共赢，积极构建 5G 行业应用新生态，致力于成为 5G 时代数字经济的使能者。2019 年开展 “灯塔行动”，发起成立了 “中国联通 5G 应用创新联盟”，发布了 “领航者计划”。

买彦州透露，一年来，“灯塔行动”培育出连接 +、融合 +、生态 + 三大类 40 余款产品，创新联盟成员单位已近 800 家。同时，中国联通领航者计划逐步落地，发布了中国联通 5G 创新基金，首期规模 100 亿元，打造 5G 行业应用项目超过 200 个。

中国联通充分利用 5G 网络的技术优势，在疫情防控和复工复产当中不断丰富应用场景，激发经济发展新动能。5G + 医疗云平台、5G + 热成像人体测温方案、5G 巡检机器人、5G 直播背包等在抗击疫情中得到了广泛应用。两会期间，中国联通通过 5G 智慧传媒产品、5G + 边缘云服务，以及 5G 大流量套餐 “三位一体”的 5G 服务，保障通信畅通、创新传媒方式，协助各大新闻媒体进行两会报道，助力两会胜利召开。珠穆朗玛峰 5G + 超高清 24 小时不间断直播，观众人在家中坐，即可 “云”登珠穆朗玛峰，随时观赏珠峰美景。

买彦州最后强调，中国联通将坚持共建共享，全力推进以 5G 为代表的新型基础设施建设，以更加开放的心态和各界伙伴一起，同心共济，携众至远，共同开创更加美好的 5G 时代。