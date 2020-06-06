邬贺铨：5G 发展逆势开局，预计今年底 5G 套餐用户达 2 亿

6 月 6 日消息 2018 年 12 月份发布 5G 试验频率，2019 年 6 月 6 日发放 5G 商用牌照，同年 10 月 31 日正式启动 5G 商用。

在今天举行的 “5G 发牌 1 周年线上峰会”上，中国工程院院士邬贺铨表示，尽管新冠肺炎疫情席卷而来之时，我国 5G 正式商用放号仅两个月，5G 建设发展受到一定冲击，但相关各项工作稳步推进。

预计今年底 5G 基站数可达 65 万 5G 套餐用户达 2 亿

网络建设方面，截至去年底，全国 5G 基站数 13 万，5G 套餐用户 1000 万。到今年 3 月份，全国 5G 基站数接近 20 万，5G 套餐用户 5000 万，真正使用 5G 手机的 5G 用户也有 2000 万。邬贺铨预计，到今年年底，我国 5G 基站数可能达到 65 万，5G 套餐用户可能达到 2 个亿，实现全国所有地级市室外的 5G 连续覆盖、县城及乡镇重点覆盖、重点场景室内覆盖。

频率方面，今年 3 月工信部正式公布调整 700MHz 频率用于 5G，同时明确在 6GHz 以上，24.75GHz 到 27.5GHz、37GHz 到 42.5GHz 两个段频段可以用于研发试验。

应用方面，疫情期间互联网新应用规模创世界记录。远程会诊、隔空 B 超、5G 超清直播等得到广泛应用；武汉火神山医院建设观看在线直播的 “云监工”累计达到 4000 万人；腾讯会议视频平台日活跃用户超过千万；在阿里钉钉平台上同时上网课的同学达 1.2 亿人；基于大数据的健康码覆盖近 10 亿人。

与此同时，互联网流量持续增长。疫情期间我国固网流量和去年年底相比增长 50%，其中武汉增长率更达到了 60-70%。移动互联网流量今年 1-4 月份同比增长 36.6%，4 月当月户均移动互联网接入流量达到 9.38GB，同比增长 28.1%。

5G 领跑新基建 赋能各行各业

5G 与物联网、数据中心、人工智能和工业互联网等融合构成新一代信息基础设施，成为新基建的重要组成部分。邬贺铨表示，新基建以信息网络为基础，以 5G 为代表的数字基础设施为支柱。“通过 5G，可以把物联网和人工智能无缝融合，把物联网推进成智联网。”

邬贺铨指出，5G 是一个很长的产业链，包括芯片、终端、铁塔、基站、光纤传输系统、5G 网络、边缘计算，以及芯片背后的设计软件、芯片代工线，网络背后的仪器仪表、网优软件，终端背后的操作系统、APP 等。

5G 可以很好的应用到垂直各行各业，可以覆盖到生产制造的所有环节。通过数学建模，网上协同设计，以及 5G AR 眼镜所能实现的机器视觉，可以用于产品质量检测；5G 可以使得实物和网上的镜像实现有效协同，通过数字孪生技术，支持预防性维护；5G 还可以用于供应链管理和市场管理等，对于传统产业也是很好的支撑。

此外，5G 还可以促进信息消费，惠及民生，例如疫情期间的网上教育和现在兴起的云上文旅。通过 5G VR/AR，可以在电商平台上获得更好的体验；利用 5G + 区块链，可以实现食品溯源；通过 5G 远程会诊，智慧医疗在疫情期间有了很好的应用；5G + 车联网，可以更有效的实现智能交通；5G + 智慧安防，能够提高精准度；5G + 无人机，可以监测环境问题和植物生长状况。

5G 发展超预期 并将催生超预期的新业态

邬贺铨指出，中国的 5G 发展超出预期。全国移动互联网行业协会 GSMA 大幅度调高对中国 5G 发展的预测，预计今年，中国的 5G 连接将超过全球 5G 连接的 70%；到今年年底，中国的 5G 通信将占全国移动通信连接的 47%。

邬贺铨介绍，移动通信的新业态都是网络能力具备以后催生的。1991 年全球商用 2G（中国是 1994 年），2G 出现以后有了短信；2001 年全球商用 3G（中国是 2007 年），3G 出现以后，陆续有了智能手机、移动电子商务、微博、O2O 和微信；2010 年开始全球商用 4G（中国是 2013 年），随后出现了扫码支付、共享经济、社交电商、智能搜索和短视频。

中国的 5G 与发达国家同时发放牌照，对于 5G 的云端智能融合能力，当前预期会支持超清视频、虚拟现实 / 增强现实、智联网、工业互联网、车联网。从历史上来看，5G 发展更加成熟并达到一定规模后，会产生出目前还想象不到的新应用。

“疫情加快了 5G 产品的成熟，也预热了 5G 应用，使之有了一个意想不到的开局。”邬贺铨说：“新基建将加快 5G 网络的部署并开拓更加广阔的应用空间，推进智慧社会发展，支撑产业数字化，成为数字经济的新引擎。”