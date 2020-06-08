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马斯克称：SpaceX 的首要任务是加快研发星际飞船

2020/6/8 5:12:19来源：新浪科技作者：新浪美股责编：微尘评论：

一周前，SpaceX 首次进行了载人航天，但首席执行官埃隆 · 马斯克并不希望该公司就此止步不前。根据 SpaceX 公司的电子邮件，马斯克敦促 SpaceX 员工 “立即”加快下一代星际飞船（Starship）火箭的研发进度

马斯克在邮件中写道：“请把 SpaceX 的首要任务（除了降低‘龙’飞船返回的风险之外）视为星际飞船（Starship）。”

5 月 30 日，他的航天公司将两名 NASA 宇航员送入太空，这是 SpaceX 公司具有历史意义的首次载人发射，也是美国太空计划向前迈出的关键一步。SpaceX 公司的猎鹰 9 号火箭和 “龙”飞船将宇航员送往轨道和国际空间站。正如马斯克所指出的，这项任务正在进行中，宇宙飞船将在未来几个月内将宇航员送回地球。

将宇航员送入太空的猎鹰 9 号（Falcon 9）火箭是 SpaceX 公司的支柱业务，过去 10 年完成了 85 次发射任务。但 Starship 代表了公司的目标，即淘汰低成本的猎鹰 9 号机队。猎鹰 9 号火箭是部分可重复使用的。但马斯克的目标是让星际飞船完全可重复使用——设想一种更类似于商用飞机的火箭，让飞行之间的周转时间更短。

据 CNBC 消息，自 2019 年初以来，SpaceX 已经筹集了近 17 亿美元，其估值升至约 360 亿美元。该公司通过开发三个大项目稳步筹集资金：载人 “龙”飞船、Starlink 互联网卫星和巨大的 Starship 火箭。

星际飞船计划的原型已经通过了几个关键的里程碑，但 SpaceX 尚未开始试飞其最新设计。上一款被称为 “Starhopper”的火箭在 8 月份完成了一次短时间的发射和着陆飞行测试。

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关键词：马斯克SpaceX

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