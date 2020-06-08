濒临退市的瑞幸迎来股价暴涨，剩余价值几何？

经历数据造假和退市风波的瑞幸咖啡，正在让投资者直呼看不懂。

瑞幸咖啡自 5 月 20 日复牌以来，先是连续三个交易股价大跌，随后却出现多个交易日暴涨。6 月 5 日收盘，该公司股价大涨 36.05%，收盘价为 5.51 美元，已经超过停牌前的 4.39 美元，目前市值 13.95 亿美元。

大涨之下，接盘者等传闻也开始出现，濒临退市的瑞幸还有投资价值吗？

大涨背后的猫腻

今年 4 月 2 日，瑞幸官方自曝 COO 刘剑涉嫌虚增交易 22 亿元，随后股价从前一日的收盘价 26.2 美元开始暴跌，并在 4 月 7 日停牌。4 月 6 日该公司收盘价已跌至 4.39 美元。

造假之后又遇退市风波。5 月 19 日，瑞幸披露于 5 月 15 日收到美国证券交易委员会上市资格委员会的通知，纳斯达克交易所决定将公司摘牌。

虽然瑞幸方面表示，将要求举行听证会，在听证会最终结果出炉前，公司将继续在纳斯达克上市。但 5 月 20 日复牌首日，瑞幸股价还是迎来了连续三个交易日大跌，中间一度跌至 1.33 美元，创下新低。

但诡异的是，随后瑞幸又出现了多日的股价暴涨，6 月 5 日大涨 36.05%，收盘价为 5.51 美元，已经超过停牌前的股价，目前市值仍旧达到 13.95 亿美元。

有证券从业者分析，瑞幸近日的股价上涨可能是 “空头回补”导致。空头在股价高位时卖出开仓，并且价格下跌到满意的程度时买入平仓，这时会造成价格暂时反弹上涨，但不能反弹到原来的高度。相当于空头获利出局。

此外，复牌之后，市场上也出现了有关瑞幸的收购传闻。此前路透社曾有一篇分析评论文章，文章作者认为虽然瑞幸涉及数据造假，但百胜中国、喜茶等或许会对瑞幸的部分资产感兴趣。不过随后百胜中国和喜茶皆对此予以否认，称未听说过此事。

陆正耀正淡出神州系的消息也对收购传闻推波助澜。6 月 1 日，神州租车发布公告称，北汽集团拟向神州优车收购其持有的 21.26% 神州租车股份。如果该交易最终达成，北汽集团将取代陆正耀掌控的神州优车，成为神州租车的第一大股东。

这种状况之下，投资者也出现了两个阵营。

在投资者交流社区雪球上，有的投资者认为，大涨之下瑞幸还可以买入。一方面摘牌听证会还未举行，在此期间保持上市任何事情都可能发生，摘牌的决定也不是 100% 的；即使摘牌，不管是股票准入粉单市场交易（注：为那些选择不在美国证券交易所或纳斯达克挂牌上市、或者不满足挂牌上市条件的股票提供交易流通的报价服务），或是完全摘牌等以后回 A 股或者港股，都还会持有股票。

但也有职业投资人指出，瑞幸财报造假属于很严重的行为，不要存在任何侥幸。企业基本面已经完全坏掉，短期股价上涨大概率可能是被套牢和亏损严重的大资金在自救，翻盘基本无望。他还建议，对于财务造假的企业宁可错过也要远离，避免上当。

瑞幸前路如何？

目前，瑞幸退市的听证会还未有新的进展，但分析人士称，退市或许已是大概率事件，同时还会面临着投资者的维权诉讼。

瑞幸内部也在进行种种调整自救。

在停牌期间，瑞幸宣布调整董事会和高级管理层，CEO 钱治亚和 COO 刘剑被免职，由联合创始人郭瑾一担任代理 CEO。瑞幸咖啡总裁办还发布了一封内部信，称新一届管理层将尽快重组公司架构，重塑企业文化，强化内控确保合法合规，保持经营稳定。

在纳斯达克发布退市通知后，瑞幸董事长陆正耀首次正面回应造假事件，称坚信瑞幸咖啡的商业模式和商业逻辑是成立的。他还表示，瑞幸如果退市，会倾尽全力维持门店运营，竭尽所能挽回股东损失，让瑞幸这个品牌能够走下去。

虽然后来瑞幸出现了裁员和北京关店传闻，但从目前的来看，瑞幸的绝大多数门店还处于正常经营的状态。今年初，瑞幸官方曾宣布，其直营门店数达到 4507 家，已经超过星巴克成为中国最大的咖啡连锁品牌。同时，累计交易客户数超过 4000 万。

网经社电子商务研究中心生活服务电商分析师陈礼腾向新浪科技表示，瑞幸的发展是典型资本催熟套路。烧钱迅速做到一定的规模，估值持续拉高吸引更多融资，再继续烧钱规模扩大，循环往复。在未明确盈利的条件下盲目扩张，这种在资本推动下快速催熟的方式有着较大的弊端，平台在快速发展过程中缺乏积累，若无法 “自我造血”，平台的生存就将面临极大的挑战。

他认为，现在的重点是瑞幸是否有发展前景，长期的投入价值。如果有人看好其发展前景，有资本的持续投入，还是会有一定的生存机会。

不过近日财新报道称，一位接近监管人士表示，有关单位已掌握了瑞幸董事长陆正耀对于公司财务造假的指令性的电子邮件，陆正耀将被公诉，极有可能面临刑事追责。报道称，国家市场监管总局和财政部先后对瑞幸进行了调查，掌握了造假相关证据，陆正耀等高管作假行为适用《新证券法》和《会计法》相关法条。

新浪科技就此向瑞幸方面求证，截至发稿前未获回应。如果该消息为实，则意味着瑞幸不仅面临着纳斯达克退市的压力，相关高管也会被国内监管层予以追责，瑞幸未来的求生之路将再添不确定性。