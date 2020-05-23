瑞幸咖啡再次大跌！总市值仅3.5亿美元

北京时间5月23日消息，周五收盘，瑞幸咖啡再度大跌30.85%，收报1.39美元，总市值仅为3.5亿美元。瑞幸咖啡股价曾在1月最高上涨至51.38美元，市值最高一度超过120亿美元。

瑞幸咖啡周三在纳斯达克复牌，当日收盘瑞幸咖啡股价报2.82美元，跌幅达35.76%。瑞幸咖啡此前公告称，已在5月15日收到纳斯达克交易所的退市通知。

此前报道称，投资者对瑞幸的诉讼正在推进中。据透露，目前有18个不同的律所递交了领导原告的申请，近日已有12家因原告资金量不足而主动撤出，而剩下的6家代理原告的损失数额“都很惊人”。

与此同时，瑞幸咖啡关店、裁员的信息流入市场。对此，瑞幸咖啡称，目前对个别效益不好或客户覆盖重合的门店进行“关停并转”，裁员是个别部门涉及人员的转岗和优化。实际上，从纳斯达克上市公司收到通知到最终被摘牌，是一个复杂而且耗时的过程。若上市公司从板块退市时，投资者仍未抛售手中的股票，那么只能去场外交易证券市场进行交易，该市场流动性较差。

瑞幸咖啡成立于2017年10月，18个月后就在美国纳斯达克火速上市，创造了国内互联网公司最快的上市记录，广受欧美机构投资者的追捧。但是，好景不长。在4月2日晚间，瑞幸发布“自爆”财务造假，承认在2019年第二季度到第四季度期间存在伪造交易行为，涉及销售额大约22亿元人民币。瑞幸称，自2019年第二季度开始，公司首席运营官（COO）兼董事刘剑，以及向他汇报的几名员工，从事了某些不当行为，包括捏造某些交易。