卫冕世界第一！阿里巴巴数据库业务 OceanBase 独立，胡晓明任董事长

新浪科技从接近蚂蚁人士获悉，蚂蚁集团将原有自研数据库产品 OceanBase 独立，成立由蚂蚁 100% 控股的数据库公司北京奥星贝斯科技，蚂蚁集团 CEO 胡晓明亲自担任董事长。

据了解，新公司主要针对 OceanBase 独立公司化运作，并将在今年年内推出重大产品升级。5 月 21 日，OceanBase 在国际权威 TPC-C 测试中，性能数据创下 7.07 亿 tpmC 的新纪录，卫冕世界第一数据库。