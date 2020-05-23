过惯了好日子的阿里，终于也过了次苦日子

2020年第一季度，阿里过的并不容易。

阿里巴巴发布了2020财年第四财季财报，其中营收1143.1亿元人民币，同比增长22%。归属于普通股东的净利润为人民币31.62亿元，同比下降88%。

从两项核心指标的表现来看，阿里度过了一个艰难的季度，也让近几年发展迅猛的阿里踩了个急刹车。

阿里发布财报后，开盘即跌4.2%；收盘报199.7美元，大跌5.87%。

对于净利润的大幅下跌，阿里在财报例解释，这主要由于阿里所投资的上市公司股权证券本季度交易价格下跌而导致投资净损失，而2019年同期同类投资产生了净收益。但非美国通用会计准则下的净利润（已排除上述投资损失及收益）则为222.86亿元，同比增长11%。

但疫情影响下也有好消息，截至2020年3月31日止的12个月里，阿里巴巴数字经济体的消费型商业业务GMV达人民币7.053万亿元，突破1万亿美元，实现张勇5年前的“小目标”。

受疫情影响巨大，营收净利润双下降

财报显示，阿里巴巴第四财季营收1143.1亿元，高于市场预期1070.4亿元，同比增长22%，高于京东的20.7%，低于拼多多的44%。

值得注意的是，这是阿里巴巴过去十多个季度以来营收同比增速首次低于30%。

今年年初，突如起来的疫情冲击着各行各业。阿里基数更大，受到的影响也最大，财报显示，阿里巴巴绝大部分业务都产生了不用程度的影响。

在整体营收中，阿里Q4的核心商业营收为938.65亿元，同比增长19%，增速同样下滑。

作为阿里的主营业务，在本季度商家和物流处于相对停滞情况下，天猫实物GMV本季度增速只有10%，大幅下滑。日用品订单增长强劲，消费电子订单平稳，两者合计其实同比增了25%。只不过上述增长同时被其他品类的负增长所抵销，如服装配饰、家居装饰和汽车配件。

平台电商收入主要是客户管理（广告）和天猫佣金，本季度，广告佣金收入合计454亿元，同比增长1%，其中广告收入309亿，同比增长2.6%，佣金收入145亿元，同比下降2%。而除了市场因素，还有疫情期间阿里给商家让利。疫情期间，阿里为扶持中小商家发布了一系列免佣金政策，此举措将对Q1佣金收入造成影响。

对于正处于高速发展的本地生活（包括饿了么，口碑，飞猪等）而言，也因为线下商家无法正常营业导致收入下降到-8%；

此外，财报报告中显示，由于3月海外疫情爆发态势持续升级，Lazada、速卖通、天猫国际等跨境电商平台面临较大压力。

不过财报中提到4月份，天猫线上实物商品GMV强劲复苏，且于5月持续改善，所以Q2的GMV就会大幅恢复。阿里巴巴集团董事会主席兼首席执行官张勇在财报分析师会议上透露，4月至今，天猫快速消费品实物GMV年同比增长约40%。但是，对于国际业务的复苏的时间和步伐仍然不确定。

疫情也给阿里带来的结构性机会，新零售和直营业务（包括进口直营、天猫超市、盒马和银泰）Q4收入255亿元，同比增长88%。盒马线上订单在疫情期间大幅增长，Q1占盒马GMV达到60%，去年同期是50%。Q1使用淘宝直播的日活商家同比增长88%；钉钉工作日的日活用户达到1.55亿。

与拼多多之间距离在被拉近

从往季公布的数据看，下沉市场依旧是巨头们战场。

增速上看，阿里的年度活跃用户增速在缓慢放缓。本季度，阿里Q1年度活跃用户增长了1500万，拼多多Q1增加了4300万，而京东净增2800万。

因而，拼多多年活跃用户6.28亿，与阿里之间的差距已经缩短到1亿。

在中国电商整体已经从过去的高增长进入正常增长，整体放缓的情况下，下城市场就成了各家的主战场。改版后的聚划算及淘宝特价版已经在第一季度末推出，淘宝直播正在开辟新赛道，但这些措施能否给阿里带来多少新用户“，成为阿里内部最为关注的问题之一。

而在晚些时候的财电话会议上，张勇表示，阿里中国市场7.8亿的年度活跃消费者当中，覆盖了45%来自于低端城市或者农村的人群，还有很多的人群我们还可以进一步覆盖。

主要业务表现：

从整体上看，阿里业务分为四大板块：核心电商，云计算，数字媒体与娱乐、创新与其他。其中，核心商业营收938.65亿元，同比增长19%；云计算营收122.17亿，同比增长58%；数字媒体及娱乐业务营收为5.94亿，同比增长5%；创新业务及其他收入为2.28亿，同比增长90%。

从营收的角度上看，本季度，核心电商营收占比82%，其中云计算，大文娱，创新业务占比分别为11%，5%和2%。

淘宝天猫贡献了绝大部分利润，其他业务大部分处于亏损状态。其中饿了么，菜鸟，新零售及进口直营与Lazada亏损58.64亿，阿里云亏损1.7亿，大文娱亏损33亿，创新业务亏损30亿元。

同时，阿里用“奶牛”养的一些项目，如阿里云，已经开始成为新的营收增长点，过去一个财年，阿里云收入增长62%，突破400亿人民币。