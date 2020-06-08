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《赛博朋克 2077》新细节：玩家将有更多方式做任务

2020/6/8 10:30:48来源：IT之家作者：西瓜责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 近日，游戏《赛博朋克 2077》的开发商 CD Projekt RED（CDPR）在德国游戏杂志《GameStar》的播客中，透露了关于《赛博朋克 2077》 的关卡设计、任务理念等多项新细节。

CDPR 表示《赛博朋克 2077》的关卡设计有大幅改进，就像从《巫师 2》到《巫师 3》那样的改进，玩家将进入比 CDPR 之前 RPG 更好的世界游玩。

由于《巫师 3》的观光任务曾受到许多玩家的批评，因此在《赛博朋克 2077》里，玩家将不会再遇到类似的任务。在游戏的任务方面，玩家也将可以用多种方式去完成某些任务。CDPR 称，相较于《巫师 3》，《赛博朋克 2077》里完成任务的方式增加了 3 倍。此外，开发人员也表示，游戏的任务不会设定特殊规则，唯一的规则就是完成任务，这也就意味着玩家可以不择手段的去完成任务。

此外，为了让游戏里的世界更加富有生机，开发商还计划通过制作上千名 NPC 程序，并改善 NPC 的行为，使游戏更具活力。

IT之家了解到，《赛博朋克 2077》是知名游戏《巫师》系列开发商 CD Projekt RED 开发制作的一款角色扮演游戏。故事设定在黑暗腐败、科技高度发达的未来世界中，并且兼有开放世界元素与 RPG 机制。该游戏将于 9 月 17 日登陆 PS4、Xbox One 和 PC 平台。

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关键词：赛博朋克2077

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