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MIUI 12 照明弹扬名！央视批 App 权限问题：十多分钟访问隐私文件 2.5 万次

2020/6/8 14:21:54来源：IT之家作者：问舟责编：远洋评论：

IT之家 6 月 8 日消息 据央视新闻今日报道，近日有网友反映自己手机上安装的 App 很多存在频繁自启动、访问、读取手机信息的现象。其中一款名为 “优学院”的移动教学软件十多分钟读取近 25000 次手机照片和文件；而腾讯 “TIM”一小时内尝试自启动近七千次，并不断尝试读取通讯录。此外，有网友发现，除上述反应出来的这几款 App 之外，许多知名 App 包括 “拼多多 “ ”美图秀秀” “全民 K 歌” “王者荣耀” “新浪微博”等 App 同样存在频繁自启动、唤醒同类 App 等超权限行为。

IT之家了解到，App 频繁地启动可以使 App“日活跃用户”等访问次数和流量增多，这是 App 获得融资和广告投放的参考指标之一。而由于 MIUI 12 照明弹等系统级监测 App 后台权限功能的出现，诸如此类等问题不断被呈现到民众眼前，大量民众开始担心 App 的隐私和权限问题。

针对手机 App 过度收集用户信息等问题，相关专家指出，网络运营者收集个人信息需遵循 “最少够用原则”，要明确方式和范围，除因安全目的外不得强制收集。工业和信息化部赛迪研究院副所长陆峰指出，要从根源上解决问题的同时提高用户对自我隐私保护的意识，必须加强对应用 App 的权限和隐私问题的监测，一旦发现超范围获取用户隐私行为则必须处理，绝不容许此类 App 进行上架。

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关键词：隐私

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