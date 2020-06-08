紫光国微 5G 超级 SIM 卡获 “5G 权益赋能最佳实践奖”

IT之家6 月 8 日消息 根据紫光集团官方的消息，中国联通携手 5G 产业链上下游合作伙伴，于 6 月 6 日在安阳市举办 “5G 周年 起势腾飞”庆祝活动并重磅揭晓 5G 周年系列奖项。紫光国微 5G 超级 SIM 卡获得 “5G 权益赋能最佳实践奖”和 “5G 应用杰出贡献奖”双料大奖。

官方表示，紫光国微 5G 超级 SIM 卡颠覆了传统 SIM 卡的局限，具备超大容量、超快换机、超安全存储等颇具想象空间的功能。此前，中国联通已在广东、山西、湖南、四川等地陆续开售 5G 超级 SIM 卡。官方还表示，5G 超级 SIM 卡还提供了行业业务的开放赋能平台，为运营商、手机终端、行业应用的发展提供无限可能性，为数字经济、智慧社会的建设开拓新的蓝海。

IT之家曾报道，这款超级 SIM 卡产品，具备高速接口，在存储卡形态基础上增加了 SIM 触点，实现了二合一卡槽上同时支持存储功能和 SIM 通信功能。容量方面，超级 SIM 卡可选 32GB/64GB/128GB，相比之下，一般 SIM 卡的 IC 芯片中有 128KB 的存储容量，可供存储 1000 组联系人信息。

超级 SIM 卡还将推出同名移动端 App，用户通讯录、照片、应用等资料，可以通过备份 / 恢复的一键式操作，实现跨品牌手机迁移。而且，资料备份和恢复均在本地进行，全程加密护航，不消耗流量，也不泄露资料内容。

安全性方面，官方称超级 SIM 卡能够为用户提供 “私人数据保险箱”服务。它内置的金融级芯片已经通过国际 CC EAL6 + 测试，取得了国内 ISCCC EAL4 + 安全认证 / 银联芯片安全认证 / 国密算法二级认证等一系列安全资质。

超级 SIM 卡采用企业级闪存颗粒，拥有 90MB/s 的数据读取速度，60MB/s 的写入速度。超级 SIM 卡还采用与工业级 M2M 产品相同的封装工艺，与普通 SIM 卡封装相比，更稳定可靠，不易损坏，耐用性更高。