魅族 17/Pro 官宣新增「全场景视频防抖技术」, 后续 OTA 推送升级

IT之家6 月 9 日消息 魅族科技今天官方宣布，魅族 17/Pro 系列新增「全场景视频防抖技术」，为主摄、前摄、超广角、长焦镜头带来更稳定的视频拍摄体验，覆盖全分辨率、全帧率，该功能将在后续 OTA 中推送升级。

魅族 17 系列全系标配高通骁龙 865+UFS3.1+IMX686，而且还有定制的第三代极边全面屏，支持最高 120Hz 刷新率尝鲜模式，30W 充电等等。

6 月 9 日和 6 月 10 日，在魅族天猫、京东、苏宁易购官方旗舰店购买魅族 17 可享 12 期免息，日付仅需 10.1 元起。

IT之家整理报道，魅族 17 采用了一块 6.6 英寸 90Hz 三星定制 Super AMOLED 显示屏，分辨率为 2340*1080，支持 0.15s Super mTouch 屏下指纹解锁系统。右上角有一个 2.99 mm 孔径的微孔。采用高通骁龙 865+8G + 128G/256G UFS 3.1 高速闪存方案，内置 4500mAh 电池，支持 30W Super mCharge 快充；采用 6400 万全场景四摄方案 + 2000 万像素前置摄像头，支持超级夜间模式 3.0、屏幕补光；支持 mSmart 5G 快省稳技术、智能全功能 NFC、360° 智能环绕天线、搭载基于 Android 10 的 Flyme 8.1 稳定版。

魅族 17 Pro 标配 LPDDR5 内存，支持 27W 无线超充，无线反充。全系采用陶瓷机身设计，乌金、定白，以及与晓芳窑联合设计的天青可选；采用 6400W 全场景 AR 专业影像系统，全球首发三星的 S5K33D 深感探测器，人像虚化支持照片、视频，还独享 3D 相机、3D 壁纸、AR 尺子、AR 夜视仪等功能。