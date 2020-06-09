新纪录？二季度结束时，特斯拉 Model 3 总产量有望超过 60 万

6 月 9 日消息，据国外媒体报道，二季度目前已只剩下 20 多天，按惯例，在二季度结束之后，电动汽车厂商特斯拉很快就会公布这一季度电动汽车的产量和交付量。

由于弗里蒙特的整车组装工厂和内华达州生产电池的超级工厂，在二季度停产了近 40 天，特斯拉二季度电动汽车的产量和交付量大概率会低于一季度。

不过，从目前的情况来看，即使特斯拉二季度的产量低于一季度，其旗下明星车型 Model 3，都有望创下一个新的记录，总产量有望在这一季度结束时超过 60 万辆。

Model 3 是特斯拉在 2016 年 3 月底推出的一款电动汽车，次年三季度开始生产，首批 30 辆在当年 7 月 28 日正式交付。

从 2017 年三季度到今年二季度，特斯拉 Model 3 投产就将有 12 个季度。在前 11 个季度，Model 3 的产能是一直在逐步提升，产量分别为 260 辆、2425 辆、9766 辆、28578 辆、53239 辆、61394 辆、62950 辆、72531 辆、79837 辆、86958 辆和 87282 辆。

这 11 个季度的产量中，最近一个季度，也就是 2020 年一季度，包含有少量的 Model Y，这一款电动汽车在今年一季度开始量产，特斯拉在公布一季度的产量和交付量时，是将 Model 3 和 Model Y 合并公布，Model S 和 Model X 合并公布。

但 Model Y 在今年一季度才开始量产，产能还比较有限，因而今年一季度的产量并不会很高，这一季度 Model 3 的产量，预计还是在 8.5 万辆之上，不太可能低于上一季度。

算上 Model Y，特斯拉 Model 3 和 Model Y 在最近 11 个季度共生产 54.5 万辆，不算 Model Y，Model 3 在最近 11 个季度的产量预计在 54 万辆之上，距离 60 万辆的总产量，尚有 6 万辆的差距。

Model 3 目前是在弗里蒙特组装工厂和上海超级工厂这两座工厂生产，在上海超级工厂投产之前，弗里蒙特工厂 Model 3 的周产量就已经超过了 5000 辆，月均产量超过 2.6 万辆，因而这一工厂今年二季度所生产的 Model 3，预计在 3 万辆左右。

上海超级工厂 Model 3 的产能，在今年 3 月份就已经提升到了 3000 辆，预计 6 月份能达到 4000 辆，按 3000 辆计算，二季度 12 个周的产量就在 3.6 万辆之上。

算上弗里蒙特工厂的产能，二季度 Model 3 的产量就将超过 6 万辆，Model 3 自投产以来的总产量，在二季度结束时，也就有望超过 60 万辆。