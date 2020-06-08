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看这渲染图：特斯拉 Cybertruck 化身月球车

2020/6/8 15:13:21来源：网易科技作者：乐邦责编：远洋评论：

6 月 8 日消息，据国外媒体报道，一名设计师将特斯拉电动皮卡 Cybertruck 设渲染成月球车，看起来有模有样。那么，它会在不久之后成为现实吗?

据悉，埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的两家公司特斯拉和 SpaceX 计划加强合作，扩大协同效应。

这两家公司目前共用了更多的员工，同时为彼此制造各种工具。SpaceX 也正在从特斯拉购置价值数百万美元的汽车零部件。

鉴于 SpaceX 已经从特斯拉购买用于其航天器的动力系统，双方将来联手建造探测车，也许并非遥不可及？

设计师、Instagram 用户 Charlie Automotive 就此展开了一番联想，并决定将其视觉化，制作出特斯拉网络车改装成月球车的渲染图，看着十分逼真。

电动车辆在太空旅行中有着悠久的历史，因为燃烧引擎被设计用来在大气层中工作，而电动马达则可以在更广泛的环境中产生扭矩。当奥迪开始研发下一代电动汽车时，他们开发了一款电动月球车。

特斯拉 Cybertruck 看起来就像出自科幻电影，因此有了这样的设计，在被改造成月球车或月球探测器的渲染图中，它看起来一点也不违和。

马斯克曾开玩笑说，特斯拉 Cybertruck 是为世界末日而打造的，因为它有防弹玻璃和超坚硬的钢铁外壳。其中的一些特性或许可帮助 SpaceX 将该款电动汽车改装成月球车甚至火星车。马斯克也说过，“特斯拉 Cybertruck(增压版)将会成为火星的官方卡车。”

两年前，马斯克曾说过要让特斯拉和 SpaceX 合作开发一款被称为 “赛博格龙特斯拉”（Cyborg Dragon Tesla）的汽车。它看起来会像上面的渲染图那样吗? 会是一辆内置 SpaceX 龙飞船的特斯拉 Cybertruck 皮卡吗?

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关键词：CyberTruck马斯克特斯拉

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