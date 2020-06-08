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特斯拉 Model 3 美国市场交付时间再缩短，三周内就能交付

2020/6/8 17:09:31来源：TechWeb作者：辣椒客责编：骑士评论：

6 月 8 日消息，据国外媒体报道，在弗里蒙特整车组装工厂恢复正常运转前夕及之后，特斯拉曾两次缩短 Model 3 在美国市场的交付时间，而从特斯拉官网上公布的时间来看，Model 3 在美国市场的交付时间已再次被缩短。

在目前的特斯拉美国官网上，共有 3 个版本的 Model 3 接受消费者的预订，分别是后轮驱动标准续航升级版、双电机全轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版。

交付时间方面，特斯拉美国官网显示，消费者目前预订这 3 个版本的 Model 3，后轮驱动标准续航升级版的预计交付时间是 2-3 周，另外两个版本则是 1-3 周。

5 月中旬第一次调整时，美国消费者预订这 3 个版本的 Model 3，预订之后的预计交付时间是 4-7 周。5 月底第二次调整之后，后轮驱动标准续航升级版是预计在 3-6 周交付，双电极全轮驱动长续航版和 Performance 高性能版是预计 4-6 周交付。现在的 2-3 周和 1-3 周，有明显缩短。

在国内市场上，Model 3 目前也是有 3 个版本接受消费者的预订，分别是后轮驱动标准续航升级版、后轮驱动长续航版和双电机全轮驱动 Performance 高性能版，第一个版本的预计交付时间是 2-4 周，另外两个版本是预计在今年三季度和明年一季度开始交付。

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关键词：特斯拉Model 3

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