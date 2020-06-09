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特斯拉 5 月在华销量环比暴增 205%，股价创历史新高

2020/6/9 7:18:33来源：新浪科技作者：-责编：远洋评论：

周一，特斯拉股价在开盘 919 美元后，创下 949.92 美元的创纪录收盘价，涨幅超过 7%，今年迄今该股股价已经翻番，现市值为 1760.9 亿美元。

部分原因是中国 5 月份的电动汽车销售数据出现利好。

根据中国乘用车协会的数据，特斯拉在 5 月份向中国客户销售了 11095 辆在上海制造的 Model 3 电动轿车。总体而言，由于新冠疫情对中国消费者和企业的影响，今年 4 月特斯拉在华汽车销量出现下滑，4 月份特斯拉销量不足 4000 辆。而 5 月份特斯拉国产 Model 3 销量 11095 辆，环比增长 205%，位居国内新能源车销量第一。

4 月份特斯拉销量出现下跌很可能与中国制造 Model 3 后驱长续航版推出，以及价格调整有关。5 月 1 日，特斯拉中国宣布将 Model 3 标准续航升级版的补贴前售价从 32.38 万元降低至 29.18 万元，降幅 9.88%，再加上现有的 2.025 万元补贴，该车的到手价将降低至 27.155 万元。为此，特斯拉暂停了 Model 3 标准续航升级版的交付，将 4 月的交付推迟至 5 月，也有部分意向订单转向 Model 3 后驱长续航版。此外，Model 3 后驱长续航版已于 5 月下旬开始交付，对特斯拉 5 月的交付量也有一定的提振。不过值得注意的是，特斯拉方面未有与乘联会合作提供销售数据，因此乘联会的数据只能用于参考。

在回应中国的可能销售数据，Wedbush 证券的特斯拉多头 Dan Ives 写道：“在电动汽车普及率在未来 12-18 个月内大幅增加的背景下，我们相信，特斯拉在中国的增长能够为该股增值 300 美元 / 股。我们维持中性评级，目标价为 800 美元，牛市目标价为 1350 美元。”

纽约一家关注中国的股票研究公司 JL Warren Capital 表示，中国制造的 Model 3 的销售受到折扣和补贴的推动。在上周给投资者的一份报告中，JL Warren Capital 的研究人员指出，在定价变化和中国提供的补贴的推动下，需求已经从长续航汽车转向了短续航汽车：“5 月份 LR（长续航）订单数量的急剧下降是由于 5 月 1 日 M3 SR（短续航）价格下降了 11%。由于特斯拉反复无常的定价调整，中国消费者正推迟购买，希望在 7 月后进一步下调 LR（长续航）的价格，因为这款车型将不再有资格获得政府补贴。”

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关键词：特斯拉

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