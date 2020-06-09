调研机构：国产特斯拉 Model 3 有望实现 21 万元售价

IT之家 6 月 9 日消息 据安信证券消息，国产 Model 3 发布后频繁降价，低成本高毛利是降价底气。

安信证券测算，2020 年 Q1 季度上海工厂生产的 Model 3 标准续航升级版裸车成本约为 18.87 万元，平均毛利率高达 39.37%，远超同期特斯拉汽车销售业务的平均毛利水平。

安信证券称，目前上海工厂 Model 3 的国产化率大致在 30% 左右，据此前披露的降本计划，到今年 7 月国产化率将提升至 70%-80%。综合考虑电池和零部件两部分的国产化后，预计整车成本可较当前下降 1.88 万元至 16.99 万元，降幅可达 9.97%。

安信证券测算，在保持成本不变的情况下，如果国产 Model 3 基础版选择维持 20%-25% 毛利率水平，那么其售价预计会下探至 24.39-26.17 万元之间。如果进一步考虑换用磷酸铁锂电池和国产零部件后，同样维持 20%-25% 毛利率水平，国产 Model 3 基础版售价可降至 21.74-22.65 万之间，与同级别豪华品牌燃油车售价基本相当。

IT之家了解到，根据中国乘用车协会的数据，特斯拉在 5 月份向中国客户销售了 11095 辆在上海制造的 Model 3 电动轿车。总体而言，由于新冠疫情对中国消费者和企业的影响，今年 4 月特斯拉在华汽车销量出现下滑，4 月份特斯拉销量不足 4000 辆。而 5 月份特斯拉国产 Model 3 销量 11095 辆，环比增长 205%，位居国内新能源车销量第一。