分析师预测：更快的两年内微软市值将达到 2 万亿美元

IT之家6 月 9 日消息 微软花了 44 年才达到 1 万亿美元的市值。一些分析家认为，下一个万亿美元市值增长可能来得更快。

微软在 2019 年 4 月突破 1 万亿美元市值的壁垒后，目前的估值为 1.42 万亿美元。

根据富国银行证券分析师 Philip Winslow 的说法，微软将在短短两年内达到约 2 万亿美元的市值，将其股价从今天的 187.76 美元提高到 283 美元。

IT之家获悉，分析师看好微软市值增长，主要基于微软不断增长的云业务，它从亚马逊手中夺得了市场份额，并且获得了其他部门的大力支持：

Motley Fool 注意到：

“大流行表明，没有云战略是许多企业失败的原因。随着越来越多的公司开始数字化转型，微软将继续缩小与 AWS 的差距，扩大与 Google Cloud 的竞争优势。 如果微软在接下来的几年中继续保持整体收入增长约 14%，同时实现每股收益和自由现金流增长约 17%，那么它有一条明确通往 2 万亿美元估值的道路。智能云业务增长 20%，生产力和业务流程业务增长 10%，Windows 增长 3%，将使它超越终点。这些细分市场在今年第一季度分别增长了 27%，15% 和 3%，因此，这些估算绝不奇怪。”

微软正在与苹果和亚马逊争夺桂冠，苹果预计其配件和服务市场将继续强劲增长，而由于 COVID-19 危机和自身蓬勃发展的云计算，预计亚马逊将从在线零售商业的强劲发展中受益。