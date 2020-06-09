SpaceX 获 NASA 批准，可用回收火箭和龙飞船运载宇航员

北京时间 6 月 9 日晚间消息，据国外媒体报道，在成功地将美国宇航局（NASA）的两名宇航员送入国际空间站后，太空探索技术公司 SpaceX 近日获得 NASA 批准，最快明年就可以使用回收后的火箭和太空舱运载宇航员。

在赢得 NASA 开发 “龙飞船”（Crew Dragon）太空舱合同大约 15 个月后，SpaceX 就开始重复使用 “猎鹰 9 号”火箭。自那以来，这两项性技术（火箭和太空舱）取得了显著进展。

由于几乎没有失败经历，在每一次的 NASA 和 SpaceX 联合新闻发布会上，都会有这样的问题被提出：SpaceX 将来是否会使用回收的火箭和太空舱来运送宇航员？相比之下，NASA 的另一家合作伙伴、波音公司的 Starliner 宇宙飞船，从设计之初就考虑到了重复利用。

令人意外、但又在情理之中的是：在成功地将 NASA 的两名宇航员送入国际空间站数日后，SpaceX 于 6 月 3 日获得 NASA 批准，将来可以使用回收后的火箭和太空舱运载宇航员。

北京时间 5 月 31 日凌晨 3 点 22 分，一枚 SpaceX“猎鹰 9 号”火箭在 NASA 肯尼迪航天中心 39A 发射台发射升空，将搭载两名宇航员的 SpaceX“龙飞船”太空舱送入轨道。

6 月 3 日，SpaceX 与 NASA 价值 31 亿美元的 “商业机组计划”（CCP）合同就被修改。调整后的合同规定，从 “Mission-2 ”（或称 “Crew-2”）任务开始，SpaceX 将被允许使用回收的 “猎鹰 9 号”运载火箭和 “龙飞船”航天器来运载宇航员。

需要说明的是，5 月 31 日的发射任务被称为 “Demo-2”。预计今年 8 月底，SpaceX“龙飞船”将执行 “Crew-1”任务，将运载三名 NASA 宇航员和一名日本宇航员。

如果 “Crew-1”任务顺利完成，则 “Crew-2”最快将于 2021 年年中发射。届时，SpaceX 可能重新使用 “Crew-1”的 “猎鹰 9 号”火箭和 “Demo-2”或 “Crew-1”的 “龙飞船”太空舱。

鉴于 “Demo-2”任务取得圆满成功，再加上此次允许 SpaceX 使用回收火箭和太空舱，可以肯定地说，NASA 对此次任务的结果非常满意。