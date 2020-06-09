华为与长光卫星签署合作协议，涉及卫星遥感等领域

IT之家6 月 9 日消息 根据华为云计算官方的消息，今天，长光卫星与华为公司签署合作协议。双方将共同就 ICT 基础设施、云计算等前沿技术，以及卫星遥感数据及产品、数据综合服务平台等领域进行合作。

2020 年 6 月 9 日，长光卫星与华为公司战略合作协议签约仪式在深圳市举行，华为云与计算 BG 总裁侯金龙，华为吉林总经理夏国环，长光卫星董事长、总经理宣明，长光卫星副总经理王栋等出席了本次签约仪式。

长光卫星称目前正在加速构建 “吉林一号”卫星星座，现已成功实现 16 颗卫星在轨运行，卫星多项技术指标和功能模式屡创新高，具备了较强的数据服务能力。长光卫星将以此次签约为契机，充分发挥自身在卫星遥感数据获取的优势，携手华为公司将卫星大数据与云、AI、5G 等高新技术融合，通过关键技术升级带动产品创新，共同开拓市场新局面。

华为云与计算 BG 总裁侯金龙表示，华为公司近年来着重提升自身在遥感信息化处理方面的能力，先后与生态环境部、自然资源部等单位就卫星遥感应用达成多个重量级合作，信息化技术广泛受到行业的认可。侯金龙强调，长光卫星与华为公司分别在卫星遥感及 ICT（信息与通信）基础设施方面均有着业界领先水平，华为公司将助力长光卫星提升卫星遥感数据和应用产品的信息化水平，与长光卫星一道着力构建更加智能、便利以及精准的卫星遥感服务体系，推动卫星遥感在农林生产、环境监测、智慧城市、地理测绘、土地规划等领域广泛应用。

IT之家了解到，长光卫星技术有限公司主要业务范围包括：卫星与无人机系统及其部组件的研发、载荷系统的研发；卫星检测系统、设备的研发；卫星地面系统开发建设，卫星跟踪、控制、监视、显示设备的设计制造；卫星与无人机应用系统及其相关设备的设计、开发、销售；卫星相关工程的开发及承揽；卫星及无人机遥感信息产品的研发、生产、销售和相关服务；卫星设备的销售和维修服务；卫星、无人机相关的技术咨询和技术服务；无人机监控、质保及货运服务。