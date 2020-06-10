第三方声音：保护还是孤立美国？美国对华为政策的长期影响

北京时间 6 月 10 日早间消息 围绕美国商务部 5 月 15 日最新宣布的制裁将对华为产生怎样的影响，外界已经有很多报道。短时间内，这些举措肯定会阻碍华为的增长。但媒体和分析师普遍认为，制裁不会最终令该公司倒下。

美国电信咨询公司 Senza Fili Consulting 创始人、负责人，无线技术领域专家莫妮卡 · 保利尼（Monica Paolini）博士日前撰文，从另一个受关注较少的角度即新政策对美国的影响作出分析。虽然文中部分观点值得商榷，但整体而言十分具有启发性，不失为对美国政府的一剂 “苦口良药”。

她写道，如果华为不能使用美国的零部件和知识产权（IP），并不会就此消失。在中国政府和巨大的国内市场支持下，它将全力以赴——这关乎生存和民族自豪感。这可能需要一定时间，但华为将找到替代美国供应商的方法，并进一步增加研发投资以确保更广泛的 IP 分布。该公司已经在研发上投入了 83.8 亿美元（约占营收的 15%），几乎是爱立信和诺基亚总和（44.6 亿美元）的两倍。

对美国的影响

华为是无线领域最大的供应商，而中国是世界上最大的无线市场。美国的制裁以及华为和中国对制裁的反应将在全球范围内产生影响，并对美国的无线产业构成特定风险。

最直接的影响将是，美国设备和基础设施供应商的销量将下降，因为他们无法向华为或其合作伙伴销售产品——尤其是但不限于台积电。这将对高通、英特尔和博通等芯片组和零部件企业造成特别严重的打击，对菲尼萨或奥兰若等规模较小的企业也是如此。从长远来看，技术实力强大的非美国供应商的出现，可能会削弱美国在半导体市场上的主导地位。

但这种破坏将超出半导体行业，尤其是如果中国决定采取一定的反制措施。这可能会影响到苹果这样的公司，其来自中国的收入达到 14.8%。

为了消除对美国的依赖或将之降到最低，中国供应商（可能还有其他厂商抢先这么做）将加大研发投入，开发基于国内知识产权的技术。中国和印度等其他新兴国家有大量受过良好教育的工程师、软件开发人员和其他技术人员，他们可能会发现来美国没那么有吸引力。他们中的许多人可能会选择留在自己的国家，在当地运营商和政府的支持下，建立一个不那么依赖和屈从的无线产业。从长远来看，技术创新的重心可能转移到美国之外，而贸易保护主义将加快这一变化的步伐。

而且，美国对华为的举措可能会导致全球标准和技术发展出现分裂。包容性和全球标准的融合对于无线技术的发展至关重要，尽管它总是需要每个人做出艰难的妥协。如果没有全球标准和频谱协调，Wi-Fi 会成为使用最广泛的无线技术吗？在这种两极分化的技术环境中，供应商和运营商必须小心翼翼地分辨他们能和谁、不能和谁合作，这将使他们更难以合作和妥协。在诸如 3GPP 这样的标准组织中边缘化中国很可能会产生竞争性的标准。由此产生的标准碎片化不仅会伤害中国和美国——也不仅仅是无线产业。

此外，旷日持久、不断升级的经济战可能会蔓延到中国和美国以外的地区，因为全球的供应商可能希望减少对美国或中国零部件的依赖，并希望保留进入中国和美国市场的渠道。如果技术领先地位在各国间更加分散，区域生态系统可能会出现。地域多样性的扩大将增加对美国公司（可能对中国公司也一样）的竞争。

开放是保护主义的替代选择

向更多样性的供应商开放无线系统，而非关上大门挑出个别从业者，将更有利于美国市场。尤其是因为美国没有本土的一级基础设施供应商，但一个充满创新和创造力公司的环境理应占有一席之地并取得成功。

随着无线运营商建设他们的 5G 网络，开放的环境鼓励更多的供应商来并肩工作，促进技术创新并提高成本效率。它还将加强所有参与者对全球标准和开源平台的承诺。

这种做法也给现有的一级供应商带来压力，要求他们开放竞争，减少运营商对他们的依赖。实际上，这也是运营商一直在推动开放接口和扩展生态系统的原因之一。在移动运营商的压力下，诺基亚和爱立信等一级供应商接受了挑战，并加入了 O-RAN 联盟等组织。

值得注意的是，华为不是 O-RAN 联盟的成员，并且避免参与某些开源和全生态系统的倡议。从长远来看，这可能对该公司造成更大的伤害，它可能会因为市场力量而失去接受度，而市场力量比政策更难绕过。

透明度和安全性

更多的参与者、更开放的接口以及网络中透明度的建立，对所有保持彼此警惕的人来说不仅会更轻松，而且是必要的。这将使安全、隐私和安全漏洞的曝光成为可能，它们将更难以隐藏。

网络解集、分布式架构、虚拟化以及更普遍的开放接口，在确保我们网络中的公平竞争、安全和卓越性能方面比禁令和贸易壁垒要有效得多。一个全球开放的生态系统使我们能够保持利用世界各地的人才所建立起来的技术领先地位。我们应该向前推进技术边界，而不是向后。