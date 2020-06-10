再失关键人物！特斯拉全球业务发展副总裁宣布离职

北京时间 6 月 10 日午间消息，据外媒报道，特斯拉成功背后的又一位关键人物宣布离职。此次离职的是特斯拉全球业务发展副总裁罗宾 · 任（Robin Ren），任于 2015 年加入特斯拉，负责特斯拉在亚洲的各项业务。

2018 年，特斯拉销售及服务部门发生了数次高管层变动，任则于此时接管了特斯拉的全球销售工作。

罗宾 · 任推动了上海特斯拉超级工厂的建成，使得特斯拉成为第一家在中国独资建厂的外国汽车制造商。

当时，特斯拉首席执行官埃隆 · 马斯克（Elon Musk）评论称：“罗宾在全球销售方面做得很好，做了很多工作。中国真的是一个更高层次的市场，罗宾在上海出生长大，和 Tom、Grace 以及其他在中国的团队成员一起，为推动特斯拉上海超级工厂的建成发挥了重要作用。此外，他们还确保了工厂的成功运营，同时也与当地政府建立了良好的关系。他在这方面，真的做的很好。”

最近，任将他在特斯拉的职位改为业务发展副总裁。

有传言称，他在上周离开了特斯拉，现在这位高管在领英（LinkedIn）的个人资料也证实了这一消息。

任的离职可以看作是特斯拉的一个重大损失，但特斯拉在这一岗位上还是有一些长期人才春被。特洛伊 · 琼斯（Troy Jones）在特斯拉工作了十年了，目前负责北美地区的销售业务。肯 · 摩根（Ken Morgan）也是特斯拉十年的资深员工，现任销售财务及业务发展副总裁。