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特斯拉大股东：希望获得更多资金购买更多公司股票

2020/6/10 14:42:30来源：TechWeb作者：小狐狸责编：孤城评论：

6 月 10 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商特斯拉的大股东、传奇投资人罗恩 · 巴伦（Ron Baron）发推文称，希望获得更多的资金来购买更多的特斯拉股票。

他认为，特斯拉还有 10 倍的增长空间，这表明该股的增长期远未结束。

在巴伦发表上述言论的前一天，也就是当地时间周一，特斯拉股价突破 900 美元大关，飙升至历史新高，这主要是受其在中国的销售业绩和乐观情绪的推动。

周一，中国乘联会（简称 CPCA）公布的数据显示，今年 5 月份，特斯拉在中国销售了 11095 辆中国产 Model 3，与 4 月份的 3635 辆相比，环比增长 205%，这一销售数据使得 Model 3 从比亚迪 Qin Pro 全电动轿车手中夺回了中国市场最畅销车型的头衔。

截至当地时间周一美股收盘，该公司股价上涨 7.26%，报收于 949.92 美元，取代了其在 2 月 19 日创下的 917.42 美元的历史最高纪录。

今年到目前为止，特斯拉股价累计上涨了 127%。在过去的 12 个月里，该股累计上涨了 365%。

2014 年的时候，巴伦向特斯拉投资了 3.57 亿美元，这笔投资让他大赚了一笔。目前，他持有超过 160 万股特斯拉股票。如果按照当地时间周一收盘时的每股 949.92 美元价格计算，他所拥有的特斯拉股票价值超过 15 亿美元。

除了投资特斯拉，巴伦还投资了特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克（Elon Musk）旗下的美国太空探索技术公司 SpaceX，他目前拥有 81.4595 万股 SpaceX 股票。

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关键词：特斯拉股东

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