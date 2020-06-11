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特斯拉正式开始 Model Y 国际交付，从加拿大开始

2020/6/11 10:28:36来源：TechWeb作者：小狐狸责编：远洋评论：

6 月 11 日消息，据国外媒体报道，当地时间周二，电动汽车制造商特斯拉正式开始了 Model Y 的国际交付，首先从加拿大开始。

特斯拉温哥华门店顾问 Charlie Wang 表示，该公司将从 6 月份开始在加拿大温哥华交付 Model Y

特斯拉预计，将在 2021 年上半年的某个时候开始向欧洲和亚洲的主要市场进行 Model Y 的国际交付

特斯拉是在去年 3 月份推出 Model Y 的，这款车是一款跨界运动型多用途汽车，最多可搭载 7 名乘客，续航里程最高为 300 英里（约 482 公里）。

今年 1 月，特斯拉证实，该公司已开始在弗里蒙特工厂生产 Model Y，这距离该公司推出这款车不到一年时间。今年 3 月，外媒报道称，该公司已经正式开始交付 Model Y，首批交付发生在美国犹他州。

目前，只有特斯拉的弗里蒙特工厂生产 Model Y，但特斯拉的上海工厂也在加速扩建 Model Y 厂房，预计明年会开始投产 Model Y。

此前，特斯拉 CEO 埃隆 · 马斯克在发给员工的一封电子邮件中证实，特斯拉正面临提高 Model Y 产量的问题。

这是因为受新冠疫情影响，特斯拉的弗里蒙特工厂从 3 月 24 日开始临时停产，直到上个月才重新开始生产。在该工厂再次开放并重新生产之后，其产能要达到 3 月 24 日停产之前的水平还需要一段时间。

在上周六发给生产员工的新邮件中，马斯克表示，他将每周亲临装配线，帮助解决生产问题。

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关键词：Model Y

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