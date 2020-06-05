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特斯拉 Model Y 即将开始接受消费者预约试驾，国外消费者已收到邮件

2020/6/5 16:20:28来源：TechWeb作者：辣椒客责编：孤城评论：

6 月 5 日消息，据国外媒体报道，特斯拉去年 3 月推出的跨界运动型多用途汽车 Model Y，在今年一季度已开始交付，部分幸运的预订者，已经收到了他们所预订的这一款电动汽车。

不过，特斯拉虽然已经开始交付这一款电动汽车，但其自推出以来，还未接受消费者的预约试驾，但外媒最新的报道显示，这一款电动汽车很快就将开始接受消费者的预约试驾。

特斯拉 Model Y 即将开始接受消费者的预约试驾，源自外媒报道的国外一名消费者收到的试驾邮件。

加州核桃溪市特斯拉展厅发给一名消费者的预约试驾邮件显示，Model Y 已被列入可试驾车型，另外 3 款分别是 Model S、Model X 和 Model 3，这 3 款是在 Model Y 之前交付的电动汽车，Model Y 进入试驾行列之后，特斯拉目前正在交付的 4 款电动汽车，就均可以预约试驾。

但国内的消费者预约试驾 Model Y，可能还需要一段时间，在目前的特斯拉国内官网上，Model S、Model X 和 Model 3 均可以预约试驾，Model Y 还未出现这方面的消息。

国内市场的 Model Y，预计会同 Model 3 一样，全部由上海超级工厂生产，特斯拉也在加速建设上海超级工厂内的 Model Y 厂房，所产 Model Y 计划 2021 年开始交付，因而国内消费者预约试驾，可能要等到明年。

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关键词：特斯拉model Y

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