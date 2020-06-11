腾讯、软媒关于IT之家商业诋毁案终审宣判，山东省高院驳回腾讯诉求

致IT之家所有读友，

今天上午，软媒公司收到了山东省高级人民法院民事判决书——（2020）鲁民终 579 号，在文书最后的第 20 页文末，最后一句为 “本判决为终审判决”，并有红色印戳显示 “本件与原本核对无异”。在本案代理律师的努力下，山东高院驳回腾讯诉求，本案彻底翻盘，软媒赢得最终胜利！

很多读友在这几天看到，IT 之家评论区和IT圈都在 “刷屏”这个消息，已经有读友在其他媒体上看到后转发到这里。鉴于软媒公司已经收到判决文书文本，特此在IT之家向大家做下简要通告。

2019 年 2 月 15 日，软媒公司所属IT之家平台发布了一篇《做社交，腾讯逼的》的文章，腾讯公司随后向青岛市中级人民法院（一审法院）起诉，请求判令软媒公司：1. 在其注册或运营的 “IT 之家”网站、App 移动应用、今日头条头条号、新浪微博、微信公众号及转载媒体和平台的显著位置上持续 30 日刊登致歉声明，向腾讯公司赔礼道歉、消除影响；2.赔偿腾讯公司经济损失及合理支出共计300 万元，该费用赔偿给腾讯科技；3. 承担本案诉讼费用及诉前禁令费用。

一审法院依据《反不正当竞争法》（2017 年修订）第十一条、第十七条、第二十三条之规定，判决：一、软媒公司在判决生效后十五日内在其运营的 “IT 之家”网站、App 移动应用、今日头条头条号、新浪微博、微信公众号的显著位置连续七日刊登声明，以消除对腾讯科技、深圳腾讯声誉造成的不良影响，声明内容须经一审法院审查，逾期不履行，一审法院将在相关媒体上刊登判决的主要内容，费用由软媒公司承担；二、软媒公司在判决生效后十日内赔偿腾讯科技经济损失及合理支出 15 万元；三、驳回腾讯科技、深圳腾讯的其他诉讼请求。

软媒公司不服山东省青岛市中级人民法院（2019）鲁 02 民初 300 号民事判决，向山东省高级人民法院提起上诉。2020 年 6 月 3 日，中国裁判文书网上发布《青岛软媒网络科技有限公司、腾讯科技（深圳）有限公司商业诋毁纠纷二审民事判决书》，原文请点击此处。

文书文末节选如下——

综观全案，本院认为，经营者不得拒绝别人评论，这是言论自由的应有之义。评论方也不得编造、传播虚假信息或者误导性信息，损害竞争对手的商业信誉和商品声誉，这也是言论自由的应有边界。根据法院查明的事实，软媒公司发表的评论依据的论据均系权威媒体的相关报道，没有编造、传播虚假信息和误导性信息，其仅是针对腾讯公司的经营行为作出了正当性评论，虽然有些用语过于犀利，但仍属于评论的范围，不会误导公众。在信息网络环境下，任何企业的发展和进步，不可能完全无视他人对企业的评论和看法，只要这些批评不具有恶意，没有虚构事实，也未误导社会公众，即使有时候可能过于偏颇或者片面，相关企业也应该听取、分析、吸纳、改进。尤其是知名企业或具有较大影响力的企业，应具有更强的容忍度和包容度，理性对待正当的评论，不断改进经营方式，这也是这些企业应该承担的社会责任，唯有如此，才能获得更多社会公众的认可，企业才能在竞争中健康成长，不断壮大。 软媒公司的上诉请求成立，应予支持。依据《中华人民共和国民事诉讼法》第一百七十条第一款第二项规定，判决如下： 一、撤销山东省青岛市中级人民法院（2019）鲁 02 民初 300 号民事判决； 二、驳回腾讯科技（深圳）有限公司、深圳市腾讯计算机系统有限公司的诉讼请求。 …… 本判决为终审判决。

软媒公司注意到文书的签署日期为 2020 年 5 月 15 日，那天正是IT 之家的九周年纪念日。

以上，便是这个案件的经过简述，从案起到案结，感触多多。判决文书的最后那段话，也正是我们的心声：“尤其是知名企业或具有较大影响力的企业，应具有更强的容忍度和包容度，理性对待正当的评论，不断改进经营方式，这也是这些企业应该承担的社会责任，唯有如此，才能获得更多社会公众的认可，企业才能在竞争中健康成长，不断壮大。”

昨天有个老读者留言：“感谢IT之家，原来人气的背后还有这些事，我想起了那句话：哪有什么岁月静好，不过是有人在为你负重前行”，于我，真的是酒逢知己的感觉吧，感谢理解。

感谢这个开放进步的伟大时代，感恩九年来所有读者的支持，我们会继续恪守IT之家 “客观、价值、重要”的三个基本内容原则，反思自己的不足之处，君子乾乾，努力不息。

软媒 - 存在，创造价值。

刺客，软媒 CEO。