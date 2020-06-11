vivo X50 Pro 明日开售：超稳微云台技术，4298 元起

IT之家6 月 11 日消息 vivo X50 系列手机于 6 月 1 日正式发布。vivo 官方数据显示，在随后 7 天的预售时间内，vivo X50 系列预售额突破六亿。其中，vivo X50 Pro 提供 8GB+128GB、8GB+256GB 两个版本，价格分别为 4298 元、4698 元，将于明日（6 月 12 日）正式开售。

vivo X50 Pro 主摄搭载超感光微云台功能，通过异形磁动框架、S 型 FPC 排线等技术，将主摄与主板巧妙堆叠，将微云台成功 “塞入”手机当中，防抖角度由传统 OIS 防抖的正负 1° 以上提升至正负 3° 以上，可防抖的范围面积约为传统光学防抖产品的 3.2 倍。

搭载超感光微云台的 vivo X50 Pro 暗光场景曝光能力有较大提升。同时 vivo X50 Pro 还内置星空模式。

IT之家了解到，影像方面，vivo X50 Pro 还支持超级夜景、夜景逆光人像、专业人像模式、60 倍超级变焦、超广角、超微距等功能。

vivo X50 Pro 采用 “双色云阶”设计，搭配轻薄机身，提供 “液氧” “引力” “黑镜”三种配色。其中，液氧、引力两款配色采用了全新的 AG 磨砂工艺。

此外，vivo X50 Pro 采用 90Hz 高屏幕刷新率 + 180Hz 高触屏采样率，支持 NSA+SA 双模 5G 组网，支持 Jovi 语音助手、全功能 NFC 系统等功能。

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