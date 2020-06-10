微软 Win10 版本 1909 Build 18363.900 正式推送

IT之家6 月 10 日消息 在星期二补丁日，微软现在正通过 Windows Update 推出新的累积更新，Windows 10 KB4560960 补丁附带了许多安全修复程序和改进功能。微软表示已经解决了 Windows Store，Internet Explorer 甚至经典 Microsoft Edge 的安全性问题。

Windos 10 版本 1909 升级安装 KB4560960 补丁后变成 Windows 10 Build 18363.900。

Windows 10 KB4560960（内部版本 18363.900）更新内容

Windows 10 2019 年 11 月更新和 2019 年 5 月更新的 Windows 10 Build 18363.900 包含相同的修复程序列表。

微软表示，此更新附带一项更改，它将提高经典 Edge 浏览器和 Internet Explorer 11 的安全性。

IT之家获悉，根据变更日志，微软还提高了执行 Windows 基本操作的应用程序和服务的安全性。此外，Microsoft Office 产品和外部硬件（包括鼠标、键盘、游戏控制器和网络摄像机）的安全性得到了增强。

此更新包括 Xbox 和 Microsoft Store 的安全修复程序。它还解决了阻止用户更新网络文件夹中的 . msi 文件的问题。

新版本解决了 Windows 内核，Windows Media，Windows Silicon 平台，Windows 管理，空间音频，Windows 身份验证，Microsoft HoloLens，Windows 输入和合成，Windows Shell 以及桌面操作系统其他核心组件的安全性问题。

已知的问题

微软知道一个已知问题，其中带有无线广域网 LTE 调制解调器的设备可能无法连接到 Internet，但是 Windows 仍指示 PC 具有有效的 Internet 连接。

微软表示计划在即将发布的版本中解决某些 LTE 调制解调器的问题。

与往常一样，你可以前往设置> 更新和安全> Windows Update 下载并安装更新。如果你想将补丁延迟 7 天，则可以单击 “暂停更新”选项。

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